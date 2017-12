Avignon, France

Les fêtes de fin d'année, c'est souvent une période où les poubelles débordent. Entre les bouteilles de champagne, les cartons et les sapins de Noël, les agents du Grand Avignon récupèrent entre 20 et 30% de déchets supplémentaires pendant deux semaines.

"Les deux plus grosses périodes qui nous concernent, ce sont le festival et la période des fêtes, explique Pascal Bonnin, le directeur du service Environnement et Déchets du Grand Avignon. On a des pics de collecte le 26 décembre et le 2 janvier. Donc, en ce moment, on fait appel à des contractuels qui viennent renforcer le service. Une centaine d'agents travaillent tous les jours de cinq heures à midi."

L'option déchetterie

Les cartons et les emballages peuvent bien sûr être jetés dans les sacs jaunes pour être recyclés. Mais certains préfèrent se rendent aussi directement à la déchetterie. "Pour faire rentrer le carton dans les sacs, il aurait fallu le couper en petit morceau, explique Murielle, en train de vider son coffre à la déchetterie de Courtine, l'une des sept du Grand Avignon. Comme j'avais des végétaux en plus à amener, ça débarrasse, parce que ça commençait à devenir encombrant dans l'appartement."

Pour recycler leurs déchets de Noël, certains préfèrent se rendre directement à la déchetterie. © Radio France - Thomas Schonheere

Patrice Boidin, un des gardiens de la déchetterie, est ravi que les gens se déplacent pour trier leurs déchets. Les emballages vont être recyclés et, bientôt, il va falloir s'occuper des sapins : "Tous les sapins arrivent entre le 1er et le 8 janvier", affirme-t-il.

Encore des sapins sur les trottoirs

Si certains viennent déposer leur sapin à la déchetterie pour qu'il soit broyé et transformé en compost, d'autres les laissent encore sur les trottoirs. Ce qui est interdit, rappelle Pascal Bonnin : "C'est quand même paradoxal : les gens prennent le temps d'aller acheter leur sapin mais, dès le lendemain de Noël, on en retrouve sur les trottoirs."

Quand les agents du Grand Avignon trouve un sapin sur le trottoir, ils le ramassent quand même : "On a des tournées spécifiques au niveau des encombrants, explique Pascal Bonnin. Ils sont recyclés via notre quai de transfert du Pontet où on sépare les sapins du reste des objets. Mais après, quand il y a un pic, malheureusement, quelques sapins partent avec la benne à ordures ménagères. Et là il ne sont pas recyclés..."

