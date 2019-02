Parc marin d'Iroise, de nouvelles inquiétudes au Conquet

Le Conquet, France

A l'entrée du Conquet, cette inscription en jaune sur la route : "C'est non. Gravelot Pipeau". Sur le port, un autre tag cible personnellement le directeur du parc marin. Cela rappelle les années de débat et d'opposition, parfois violentes qui ont précédé la création du parc marin d'Iroise, le premier parc marin de France, en 2007.

Projet d'extension de trois à huit îlots de l'archipel

Ce qui rallume les inquiétudes, c'est un projet d’extension de la réserve naturelle. Cette réserve naturelle concerne une toute petite partie du parc. L'une des pistes de réflexion est de passer de 3 des îlots de l'archipel de Molène à 8 avec des restrictions du domaine public maritime à certaines dates.

Nidification et reproduction en danger ?

L'idée est de préserver certaines espèces et notamment la nidification d'une quarantaine de couples d'oiseaux, les grands gravelots. Selon les spécialistes, ces oiseaux renoncent à se reproduire lorsqu'ils sont dérangés sur les galets des îlots. La concertation doit commencer par un partage de diagnostic avec les usagers de l'archipel et durer un an avant l'ouverture d'une enquête publique.

Le préfet a annoncé un arrêté temporaire de restriction

Mais dans l'intervalle, le préfet a voulu aller plus vite et a annoncé un arrêté temporaire de restriction d'accès pendant l'été sur les estrans des îlots Bannec, Lédénez de Balanec, l’île aux Chrétiens, Quéménès, Lédénez, Litiri et Béniguet. Certains plaisanciers ou marins-pêcheurs qui ont l'habitude de profiter pendant leurs loisirs des merveilles de l'archipel en étant seuls au monde, estiment que le grand gravelot est un prétexte pour leur interdire des cailloux paradisiaques qu'ils fréquentent depuis leur enfance.

Dominique, patron des chantier nautique Imer à Plougonvelin: "Les grands gravelots sont vraiment nombreux dans nos jambes sur le port du Conquet. On a du mal à croire qu'ils sont vraiment en danger."

"Les pêcheurs et les chasseurs sont les premiers écolos" estime Yann Floch, ancien marin-pêcheur et actuel plaisancier inquiet. "Il suffirait de faire prendre conscience aux plaisanciers pour qu'ils fassent attention" renchérit Dominique Abasq, gérant du chantier nautique Imer à Plougonvelin. "Et puis, les grands gravelots sont vraiment nombreux dans nos jambes sur le port du Conquet. On a du mal à croire qu'ils sont vraiment en danger. Il y en a beaucoup plus qu'il y a quelques années. On craint vraiment que ce soit un prétexte pour nous interdire des endroits où les gens d'ici vont traditionnellement depuis l'enfance."