Parc naturel du Mont Ventoux : premières rencontres en Vaucluse pour le médiateur de la région

Le médiateur de la région rencontre ce vendredi Alain Gabert, défenseur du Parc naturel régional du Mont Ventoux. Premier tête-à-tête d'une longue série de consultations.

Michel Sappin, le médiateur de la région Provence Alpes Côte d'Azur est en Vaucluse ce mercredi matin.

Le président LR Christian Estrosi lui a confié la mission de démêler le nœud qui s'est formé sur le projet de Parc Naturel Régional du Ventoux.

"C'est un peu navrant de voir qu'il y a un vrai clivage !" - Michel Sappin, médiateur

La consultation menée au printemps par le conseil régional dans les 44 communes et intercommunalités concernées avait donné une majorité jugée trop relative : 25 pour et 19 contre. Du coup c'est un consensus plus large qui est attendu, mais il sera difficile à atteindre.

Michel Sappin Partager le son sur : Copier

Michel Sappin veut prendre le temps de rencontrer chaque acteur, et de comprendre les points de vue : "C'est une bonne méthode pour que les gens puissent parler librement"**,** dit-il. "C'est souvent ce qui manque un peu, la parole est rarement libre quand on est tous autour d'une table dans des grandes discussions où les enjeux politiques sont forts."

L'ancien préfet de région a été nommé à ce poste de médiateur en avril dernier, et il a désormais six mois pour trouver une issue au blocage qui oppose partisans et opposants.

"Il faut qu'on trouve des solutions pour mettre dans l'intérêt du Ventoux le plus vite possible le projet d'une structure qui puisse reprendre les ambitions qui sont dedans." - Michel Sappin

Michel Sappin Partager le son sur : Copier

Le médiateur rencontre ce mercredi en Vaucluse Alain Gabert, président du syndicat mixte d'aménagement et d'équipement du Mont Ventoux qui porte le projet et le defend becs et ongles.