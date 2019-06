Paris : le niveau 3 du plan national canicule déclenché dès dimanche 16 h

Paris, France

La préfecture de la Région Ile-de-France doit déclencher dimanche à 16h le niveau 3 du plan National canicule. Les températures devraient dépasser les 30 degrés dès dimanche.

Avec le passage au niveau 3 « Alerte canicule », la Maire de Paris déclenche une cellule de crise canicule. Cette cellule de crise coordonne les interventions de terrain et assure la collaboration avec la Préfecture de Région et l’ensemble des partenaires internes et externes de la Ville.

La cellule centrale de crise canicule regroupe la cellule de régulation sociale, d’inscriptions en salles rafraîchies, la cellule de régulation sanitaire et de transports en salles rafraîchies ainsi que la cellule « Ne Répond Pas 4 fois ».