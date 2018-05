Près de 400 appels reçus par les pompiers de Paris ce mardi pour des caves inondées ou des courts circuits. Le trafic interrompu une demi-heure sur la ligne 9 en raison d'infiltrations, des images spectaculaires de grêle et de torrents dans les rues de la capitale. La raison : de violents orages.

Paris, France

Les orages ont été violents et spectaculaires ce mardi. Avec des pluies intenses au point que la ligne 9 du métro parisien a été sérieusement perturbée. Le trafic a été interrompu pendant une demi-heure ce mardi vers 17h 30 entre Trocadéro et Havre-Caumartin en raison d'infiltrations. Le trafic a repris vers 18 h mais deux stations Alma-Marceau et Franklin Rossevelt sont restées fermées. La situation est en cours de normalisation.

19:14, le trafic est perturbé sur la ligne (inondation) #RATP#ligne9 — Ligne 9 RATP (@Ligne9_RATP) May 22, 2018

On a vu de la grèle

Plusieurs rues de la capitale ont été inondées par les importantes chutes de pluie et de grêle.

#Paris : petit aperçu de l'état des rues de la capitale après le passage de l'#orage de #grêle, rue Rossini dans le 9e arrondissement... Le nord et l'ouest de l'agglomération parisienne sont les secteurs les plus touchés / Images instagram sylvieflotissot @LCIpic.twitter.com/iq9GLPPfrR — Guillaume Woznica (@GWoznica) May 22, 2018

Circulation difficile dans l'ouest de la région

C'est surtout difficile sur l'A86, il faut 2 heures pour aller de Nanterre à la Courneuve. La circulation sur la N118 est aussi compliquée en direction du Nord. Le périphérique n'est pas épargné.