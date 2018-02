La neige s'invite à Paris et en Ile-de-France. Les prévisionnistes météo annoncent jusqu'à 15 centimètres de neige d'ici mercredi dans notre région. cela perturbe notre quotidien. La neige inspire aussi les photographes amateurs. Voici un petit florilège de vos photos et de vos aventures.

La neige qui arrive à Paris et en Ile-de-France touche tout le monde. Cette neige perturbe la circulation et il va falloir être prudent sur la route. Les températures vont être basses et le Plan Grand Froid a été activé pour prendre en charge les sans-abri.

Mais la neige, c'est aussi des paysages qui se transforment, un manteau blanc qui embellit parfois notre environnement. La neige fascine et vous êtes nombreux à prendre des photos depuis l'arrivée des premiers flocons.

Voici un petit florilège de vos clichés et de vos aventures.

Neige sur paris, les parisiens ont peur, les parisiens s'équipent ! pic.twitter.com/UuAlHKASr7 — Franck Valadier (@Qifran) February 6, 2018

@celinedion il neige à Paris c'est beau il y a moins quand-même qu'au Canada ❄❄❄ pic.twitter.com/8gSiPww4JS — Liliane Boucheron (@liliboucheron) February 6, 2018

Une fine couche de neige recouvre déjà certains endroits de la capitale.@Paris il y a 17 heures pic.twitter.com/Awu2NFY04Z — Corinne Denis (@CorinneDenis4) February 6, 2018

Aujourd'hui il a neigé à Paris ❄ ! L'occasion de voir le stade de Roland-Garros sous un autre angle... Une idée d'un nouveau sport auquel on pourrait jouer sur le court central ? 🌨☃#RolandGarros#RG18#SnowinParispic.twitter.com/ElPRYVAOAC — Jeu, Set Et Match (@jeu_set_etmatch) February 5, 2018

Ceux qui se moquent des Parisiens

La neige dans les départements d'Ile-de-France

Le château de Versailles sous la neige ❄️ pic.twitter.com/2lF88uD2UR — A mon seul désir (@VMpatrimoine) February 5, 2018

Neige en cours en région #parisienne qui blanchit au sol à #Meudon et Athis-Mons et St Rémy-lès-Chevreuse. Dans #Paris, la neige a plus de mal à tenir au sol. pic.twitter.com/cqBn9tIAeD — Marine Duflot (@MarineDuflot) February 6, 2018

La neige et les transports : toute une histoire.

@SNCF mince il neige et elle recouvre les signaux. Le conducteur du TGV Paris Tours doit s'arrêter pour les dégager à la main ! Au moins on est informé, mais on est aussi arrêté depuis une heure. #sncfmonamourpic.twitter.com/dgLjlEGYmq — E Sorek (@SorekEric) February 6, 2018

Et avant, c'était comment Paris sous la neige ?

#Instantané Paris sous la neige dans les années 40 #AFPpic.twitter.com/qJUtJ2Cuwh — Le JAKO de l'île! (@TwitJAKO) February 6, 2018

