l'Ile de France en niveau 3 du plan canicule

Avec des températures au delà de 34 degrés, voire 36 dans les prochains jours, le plan canicule niveau 3 a été lancé dans toute l'Ile de France. Que faire pour se rafraîchir ou échapper à la chaleur ? La ville de Paris a lancé plusieurs initiatives.

Avec 34 degrés ce lundi et des températures qui vont encore grimper dans la semaine, le plan canicule niveau 3 a été lancé pour la capitale et la petite couronne, puis élargi cet après midi à toute l'Ile de France. Il conduit la Ville à activer des mesures de prévention et d’information. Ces mesures concernent en particulier les personnes âgées, plus vulnérables et souvent plus isolées, ainsi que les personnes handicapées.

Des salles rafraîchies sont ouvertes dans les équipements publics, notamment les mairies d'arrondissement. Leur liste est consultable sur le site internet paris.fr ou en appelant le 3975.

Six parcs et jardins publics seront spécialement ouverts ce soir : la Place des Vosges (4e), le jardin des Grands-Explorateurs (6e), le parc Montsouris (14e), le parc André Citroën (15e), le parc des Buttes Chaumont (19e), et le square Séverine (20e). Ces parcs disposent de toilettes et de points d'eau pour se mouiller, se désaltérer, se rafraîchir.

La plateforme téléphonique d'information a été ouverte. Elle permet de 9h à 19h d'obtenir des conseils pour se protéger et protéger les plus fragiles de la chaleur. Un numéro gratuit : le 0800 06 66 66.

« La prévention des risques est aussi l’affaire de tous », rappelle Dominique Versini, l'adjointe à Paris en charge de la solidarité. « J’invite les Parisiens à aller à la rencontre de leurs voisins les plus fragiles et à leur rappeler les bonnes pratiques à adopter en période de chaleur », souligne-t-elle

Les bons réflexes à adopter en cas de forte chaleur © Visactu -

Si ce n’est pas déjà fait, les publics vulnérables – seniors, personnes malades ou en situation de handicap – peuvent encore s’inscrire sur le fichier « Chalex », qui leur permet d’être contactés en cas de forte chaleur. Pour s’inscrire, il suffit d'appeler le 3975 (coût d'un appel local) ou de renvoyer un bulletin d'inscription, disponible en mairie d'arrondissement et dans les centres d'action sociale de la Ville de Paris.