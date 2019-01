Paris / Ile-de-France : comptez les oiseaux près de chez vous ce week-end

La Ligue de protection des oiseaux et le Muséum d'Histoire naturelle à Paris vous invitent à participer au comptage des oiseaux près de chez vous samedi et dimanche 26 et 27 janvier 2019. C'est la 7e année consécutive que cette opération est organisée.

Paris, Île-de-France, France

Ce week-end du 26 et 27 janvier 2019, vous pouvez aider la Ligue de Protection des oiseaux LPO à compter les oiseaux. Avec le Muséum d'Histoire naturelle à Paris, la LOP organise samedi et dimanche son opération de comptage des oiseaux qui se trouvent près de chez vous.

Vous aimez les oiseaux ? Comptez-les !

Inutile d'être un expert pour participer à ce comptage des oiseaux. Il suffit de prendre un peu de temps pour les observer près de chez vous, sur votre fenêtre, votre balcon, des espaces publics ou dans un jardin et pour les compter. Si vous ne reconnaissez pas l'espèce, ce n'est pas grave. Vous pouvez faire une photo et l'envoyer, avec le chiffre, à la LPO par mail à : oiseauxdesjardins@lpo.fr

Chardonneret élégant - F.Cahez / LPO

Le comptage permet de savoir si certaines espèces sont en danger

Ce la fait sept ans que ce comptage des oiseaux est organisé. Il permet d'assurer un suivi régulier des moineaux, rouge-gorge, mésanges, pinsons, bouvreuil et autres fauvettes. Certains de ces oiseaux qui étaient "familiers" deviennent de plus en plus rares. Ce comptage permet de mieux comprendre comment évolue la population des oiseaux et de voir ce que l'on peut faire.

Depuis 2013, chaque année, des milliers d'observateurs ont partagé leurs données et ont permis de mieux connaître les oiseaux des jardins.

Moineau domestique - F.Cahez / LPO

Aidez les oiseaux à passer l'hiver

Entre l'automne et l'hiver 2017-2018, 300.000 oiseaux ont été recensés. Pour les attirer au bord de votre fenêtre, sur votre balcon ou dans votre jardin et mieux les observer, vous pouvez mettre des mangeoires.