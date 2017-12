Vous avez un mois pour déposer son sapin dans un des 164 points de collecte mis à la disposition des habitants de la capitale par la mairie de Paris. Le but : éviter les dépôt sauvages.

Paris, France

Toujours plus de points de collecte pour aller déposer son sapin de Noël à Paris. Depuis le 26 décembre et jusqu'au 28 janvier, 164 points de collectes sont disséminés dans la capitale, c'est 14 de plus que l'an dernier. Selon la mairie de Paris , 72.000 personnes ont déposés leur sapin l'an dernier dans ces points de reclyclages.

Ni sac, ni décoration, ni flocage, ni peinture

Une fois collectés et afin de réduire au maximum le bilan carbone de cette opération, les sapins sont broyés directement sur le lieu de leur collecte. Le broyat est ensuite utilisé sous forme de paillage et répandu au pied des massifs et sur les sentiers.

Pour connaître les points de collecte et les horaires, il suffit d'aller sur le site de la maire de Paris.