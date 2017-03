Partager son jardin pour créer du lien

Partager un petit bout de jardin avec d'autres, ça vous dirait ? C'est le concept du jardin partagé, mis en place depuis 2008 dans l'agglo Dijonnaise. Ce samedi, plusieurs élus faisaient visiter le jardin partagé de la MJC des Bourroches.

Le jardin partagé est en vogue à Dijon ! Chaque quartier y a droit et celui des Bourroches n'y a pas échappé non plus. D'ailleurs, une réunion publique avait lieu à la MJC des Bourroches pour faire découvrir ce moyen de cultiver ses légumes soi-même, mais à côté d'autres habitants du quartier. Plusieurs élus étaient présents pour faire visiter le jardin d'Eugène, situé derrière la MJC et convaincre les habitants d'acquérir leur petit lopin de terre.

Les habitants des Bourroches sont venus nombreux © Radio France - Soizic Bour

Des habitants convaincus

Plusieurs dizaine d'habitants sont venus pour visiter le jardin et en découvrir le concept. Ils ont tous été conquis, comme Gabrielle : "J'aime savoir ce que je cuisine, mais encore plus comment ça a poussé et surtout si c'est moi qui l'ai fait", se réjouit-elle.

89 carrés de bois

Le jardin d'Eugène possède 89 carrés de bois. Il y a 4 ans et l'ouverture du jardin, le plupart des personnes qui le fréquentaient étaient des familles, puisque les parcelles étaient distribuées en fonction du nombre d'enfants, et on pouvait aller jusqu'à trois parcelles par familles. Mais petit à petit, des habitants sont partis, d'autres sont arrivés, et depuis deux ans le brassage générationnel est en marche.