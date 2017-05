La Semaine européenne du développement durable débute mardi

La Semaine européenne du développement durable débute ce mardi 30 mai, et dure jusqu'au 5 juin 2017. À cette occasion, de nombreuses initiatives pour promouvoir le développement durable sont organisées dans toute l'Europe.

La Semaine européenne du développement durable (SEDD) a lieu chaque année du 30 mai au 5 juin. Pendant ces quelques jours, conférences, projections de films, expositions, tout est bon pour sensibiliser le grand public aux enjeux du développement durable. Pour impliquer le plus de monde possible, le ministère a lancé un appel à projets fin janvier.

Plus de 1.000 initiatives en France

Les organismes gouvernementaux, instituts de recherche, établissements scolaires mais aussi musées, fondations, associations, entreprises ainsi que les citoyens ont pu déposer leur dossier. Mais à une seule condition, que le projet ou l'initiative proposé concerne au moins un des trois piliers du développement durable : social, environnemental ou économique. Au total, 29 pays ont répondu présents et en France, 1.064 événements sont organisés avec entre autres des conférences, des expositions, l'organisations de marchés, de projections de films, d'activités associatives, d'initiatives d’entreprises durables, ou de projets d’éducation.

En 2016, plus de 300 000 citoyens dans 38 États, membres ou non de l’Union européenne, ont participé au projet, avec 4 146 initiatives, activités et événements, dont 1 661 en France.

Dix-sept objectifs à atteindre d'ici 2030

La Semaine européenne du développement durable a été lancée après l'adoption à l'ONU en 2015 du Programme de développement durable. Il définit 17 objectifs de développement durable à atteindre d'ici 2030. Éradiquer la pauvreté, protéger la planète, consommer responsable et garantir la prospérité pour tous font parties de ces objectifs.

Baptême du feu pour Nicolas Hulot

C'est Nicolas Hulot qui doit lancer ce lundi à Paris la Semaine européenne du développement durable. Le nouveau ministre de la Transition écologique et solidaire entend afficher les ambitions de la France en matière de défense de l'environnement, un peu plus d'un an après l'accord de Paris sur le climat. L’objectif : être à la pointe dans ce domaine par rapport aux autres nations qui plus est dans un contexte international compliqué. Samedi, lors du G7 de Taormina (Sicile), Donald Trump n’a pas semblé disposé à respecter les engagements pris à l’occasion de la COP21 pour la sauvegarde de la planète.