A partir de ce 2 août l'Humanité vit à crédit : "Nos modes de consommation n'ont aucun sens" pour l'Ardéchois P. Rabhi

Ce 2 août 2017, l'Humanité a consommé la totalité des ressources que peut produire la Terre en une année. 1,7 planète est donc nécessaire pour assouvir les besoins des êtres humains. "On marche sur la tête" pour l'Ardéchois Pierre Rabhi, chantre de la "Sobriété heureuse".

Ce mercredi, l'Humanité a consommé la totalité des ressources que la planète peut renouveler en un an. Nous vivrons donc "à crédit" jusqu'au 31 décembre.

C'est ce qui ressort des calculs de l'ONG Global Footprint Network, un institut de recherches international basé aux Etats-Unis.

L'emprunte écologique de l'Homme dépasse largement la capacité de la Terre à reconstituer ses réserves (arbres coupés, poissons pêchés, etc.) et à absorber les gaz à effet de serre (par les forêts et les océans).

L'Humanité... pas toute dans le même sac

"Il est faux de parler de l'Humanité dans son ensemble" rappelle Pierre Rabhi. Cet agriculteur essayiste installé en Ardèche, fondateur du mouvement Colibri tient à rétablir la vérité: "Une partie minoritaire de l'Humanité a consommé les ressources de la planète. Une majorité, affamée, n'a pas consommé grand chose".

Pour l'Ardéchois Pierre Rabhi, seule une partie de l'Humanité est responsable de la surconsommation des ressources de la planète Copier

Il nous faudrait 1,7 planète pour ne pas surexploiter ses ressources. Il faudrait 3 planètes si l'humanité avait le train de vie des Français. 5 si tout le monde vivait comme les Américains. 1,8 Terre serait nécessaire si la population mondiale vivait comme les Brésiliens. 0,6 si elle vivait comme les Indiens.

La date du... "dépassement" arrive chaque année plus tôt. C'était le 5 novembre en 1985. Le 1er octobre en 1998, le 20 août en 2009. La "date fatidique" tombera certainement pile au milieu de l'année d'ici 2030... signe que l'Humanité aurait besoin des ressources de 2 planètes pour vivre.

Signes encourageants tout de même : l'emprunte écologique des Etats Unis baisse, la Chine investit dans l'énergie renouvelable, la France développe l'agriculture bio. Mais chacun peut faire avancer les choses affirme Pierre Rabhi.

Ca n'a pas de sens tout ça - Pierre Rabhi

L'Ardéchois Pierre Rabhi dénonce un système basé sur la consommation et la surabondance, qui ne rend même pas heureux les gens Copier

"On marche sur la tête" pour le paysan-philosophe ardéchois Pierre Rabhi. Celui qui prône la "sobriété heureuse" regrette que nous, Occidentaux, n'ayons le sentiment d'exister que par la consommation... la surconsommation. "Sans pour autant que cela nous rende heureux, au vu de la consommation d'anxiolitiques en France, et du nombre de suicides!"

A chacun de nous de faire un peu pour sortir de cette absurdité, affirme Pierre Rabhi. Chacun à sa mesure. "Faire une petite chose insignifiante, qui ajoutée à d'autres petites choses insignifiantes peut changer le système". Ce n'est pas sans rappeler la légende du Colibri tiré d'un conte amérindien (d'où le nom du mouvement de Pierre Rabhi).

Devant un immense feu de forêt, le petit oiseau transporte dans son bec quelques gouttes d'eau qu'il jette sur le brasier. Les autres animaux le regardent et lui demandent pourquoi il s'acharne alors que son geste est dérisoire et inutile. Le colibri leur répond: "je fais ma part".