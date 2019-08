Pas d'amélioration sur le front des odeurs à La Talaudière

Rien que sur les mois d'été, la plateforme ODO dédiée aux signalement des mauvaises odeurs à La Talaudière a reçu pas moins de 49 communiqués provenant de 25 habitants du secteur.. La plate forme ODO est gérée par l'organisme ATMO Auvergne Rhône Alpes

Odeurs de viande avariée, d'œuf pourri ou de composés chimiques constituent le cocktail subi presque quotidiennement par les riverains.

Paul un des habitants du lotissement qui borde le complexe en a franchement ras le bol.

Oui ça continue à sentir suivant le temps, la pluie, la chaleur, le vent, c'est insupportable...Y a rien qui a été fait, on peut pas avoir les fenêtres ouvertes , on peut pas dormir les fenêtres ouvertes, on peut pas sortir, on peut pas manger dehors. Paul, un riverain.

Claude Reynaud est le trésorier du collectif bien vivre à la Talaudière, il constate que les choses n'avancent pas malgré les promesses répétées des industriels. Une situation d'autant plus inquiétante que ces odeurs font peser des risques de santé pour les habitants.

Des yeux irrités, oui, il y a eu des problèmes dermiques, les animaux aussi qui souffrent paraît-il. Il y a toutes un tas de petites choses qui sont pas très vivables et c'est pas très correctes et qu'on fait endurer aux gens. Ça fait quand même quelques années qu’on subit ces désagréments, c’est dangereux, c’est du H2S qu'on nous fait respirer. Quand même c’est pas un gaz anodin. Alors c’est vrai que le procureur a l’air de vouloir faire avancer les choses, mais il a fallu des plaintes, des pétitions, des manifestations pour arriver à ce résultat et pendant ce temps, on continue à souffrir. On patiente, on patiente, mais on n’en a marre. Claude Reynaud