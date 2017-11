Pas d'eau à Jargeau ce dimanche après-midi

Ce dimanche après-midi dans la commune de Jargeau, le réseau d'eau potable est coupé entre 15 et 19 heures. Des travaux sont effectués sur les canalisations.

Cet après-midi à Jargeau, si vous ouvrez votre robinet, il ne se passera rien. La commune a pris la décision de couper l'eau potable entre 15 et 19 heures afin d'effectuer des travaux de rénovation sur les canalisations.

En France, 20% du volume d'eau potable introduit dans les réseaux est perdu par fuites, selon un rapport de l'Observatoire des services publics d'eau et d'assainissement. D'autant que la situation ne va pas s'améliorer si rien n'est fait. Selon les professionnels du secteur, les canalisations sont vieillissantes et renouvelées à un rythme de plus en plus lent.

Jargeau s'attaque au problème

Jargeau ne fait pas exception à la règle. Alors pour ne pas laisser empirer le problème, et parce qu'un litre sur cinq dans la nature c'est beaucoup trop, la commune a décidé d'agir. Jean-Michel Martinat, l'adjoint aux finance de Jargeau : "Nous allons poser des compteurs de secteur pour déterminer le plus précisément possible où sont les fuites. Il y a déjà eu des opérations dans plusieurs quartiers, mais ce dimanche il y a une coupure générale car nous allons poser un débitmètre (un appareil qui permet de mesurer le débit d'eau, ndlr) à la sortie du château d'eau qui alimente la ville."

L'opération va durer environ quatre heures. Une durée estimée, car l'opération pourrait durer un peu plus longtemps que prévu. Et si la coupure a lieu à ce moment, c'est parce que les habitants l'ont décidé à la suite de réunions publiques.

De l'eau trouble après la coupure ?

Au retour dans l'eau dans le réseau ce soir, il est possible qu'elle ne soit pas parfaitement claire. Un phénomène normal selon Jean-Michel Martinat : "à chaque fois qu'il y a une coupure ou une purge, il est possible que l'eau ne soit pas limpide. Il faut juste laisser un peu couler l'eau, et le problème va se résoudre."