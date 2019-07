Pas d'eau aux robinets ce jeudi matin à Domeyrot à cause d'un incident de pompes de forage

Il n'y a pas d'eau ce jeudi matin aux robinets de Domeyrot, à cause d'un incident de pompe de forage dans la nuit qui a brutalement aggravé le manque d'eau du à la sécheresse.

Domeyrot, France

Mauvaise surprise ce jeudi matin pour les habitants de Domeyrot. Il n'y a pas d'eau au robinet. En cause, un incident électrique qui a causé hier soir l'arrêt de pompes de forage à Lussat. Les pompes n'ont pas fonctionné de la nuit, ce qui a immédiatement fait plonger les réserves principales du syndicat de l'eau du bassin de Gouzon.

L'eau était encore hier à une hauteur de 1,30 mètre dans le réservoir principal. L'arrêt des pompes l'a fait passé en dessous de 1 mètre. A ce niveau, l'alimentation en eau potable des communes les plus élevées du bassin est menacée. Et Domeyrot se retrouve donc à sec. Quand le réservoir est plein, le niveau est à 4,20 mètres.

La situation va mettre au moins plusieurs heures avant de revenir à la normale

Les pompes ont été redémarrées dès ce matin. Mais il va falloir attendre plusieurs heures pour que la situation revienne à la normale. Le syndicat de l'eau espère que ça se fera dans la journée. Dans un premier temps, il n'est pas prévu de distribution d'eau en bouteille à Domeyrot.

Le secteur de Gouzon est dans une situation tendue pour l'eau potable à cause de la sécheresse. Avant même l'incident des pompes de cette nuit, deux villages de Bord-Saint-Georges, La Motte et Bornet, se sont retrouvés sans eau au robinet. Dans ces deux hameaux, une distribution d'eau en bouteille a eu lieu ce mercredi et une autre est prévue ce vendredi.

Depuis ce mercredi, toute la Creuse est en situation de crise sécheresse. Les restrictions d'eau sont au maximum, seuls les usages prioritaires sont autorisés.