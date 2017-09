Pas d'état de catastrophe naturelle pour le secteur d'Araules en Haute loire

La commune d’Araules en Haute Loire, victime d’une mini tornade dans la nuit du 30 au 31 août dernier ne pourra pas bénéficier de l’état de catastrophe naturelle

La mairie de la commune en avait pourtant fait la demande au lendemain de ce fort coup de vent avec des vents estimés à 180km/h. Mais la réponse du ministère de l’intérieur est sans appel

L’action directe ou indirecte du vent ne peut pas faire partie d’un classement en catastrophe naturelle, l’arrêté ministériel est très clair sur le sujet. Même avec des vents d’une intensité complètement inhabituelle et c’est bien ce qui s’est passé à Araules avec des vents de 180km/h, vitesse non confirmée par Météo France, mais plus que probable au vu des dégâts. De la même façon l’arrêté ministériel ne retient pas les dégâts dus à la grêle ou à la neige comme cause possible de catastrophe naturelle.

Les dégats a Piallevialle, l'un des secteurs touchés © Radio France - yves renaud

Les seuls cause possibles sont les inondations et coulées de boue / les débordements de la mer / les mouvements de terrain / les avalanches les séismes ou les éruptions.

Mais par exemple un effondrement de terrain du à la présence d’une exploitation minière ne rentrerait pas dans cette nomenclature puisqu’ il y a eu modification du terrain avec une action humaine

Une réponse du ministère qui transite par la préfecture de Haute Loire et qui permet de refixer les idées sur le sujet. Le texte ministériel est très précis : Une catastrophe Naturelle, selon les textes, concerne les dégâts provoqués par «l'intensité anormale d'un agent naturel». Sauf le vent et quelques autres calamités. Les explications de Franck Christophe le directeur de cabinet de la préfecture de la Haute Loire

Dans le cas du secteur d'Araules, les indemnisations se feront donc par le biais des assurances, même sans état de catastrophe naturelle.