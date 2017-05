Pas d'exercice militaire sur le site du Ménez-Hom en juin

C'était envisagé, mais finalement la Préfecture du Finistère a préféré dire non. L'OTAN ne viendra pas sur les pentes du Ménez-Hom début juin pour son exercice militaire.

Il n'y aura pas d'exercice militaire sur les pentes du Menez Hom, en presqu'ile de Crozon, début juin. L'Otan avait prévu de poser ses valises et des batteries de missiles pour un grand déploiement de manœuvres militaires. Avec des forces de plusieurs pays. L'exercice "Nato Tiger Meet" devait avoir comme principale conséquence l'impossibilité d'accéder au site du Ménez-Hom pendant une quinzaine de jours, début juin.

Préserver le site

Mais finalement la Préfecture du Finistère a dit non, " pour des questions de préservation de l'environnement et de fréquentation touristique du secteur ". Et c'est un soulagement pour ce responsable de la crêperie Saint-Côme, près du Ménez-Hom, Pierre Le Droff " Il y a beaucoup de producteurs bio, de l'autre côté du Ménez-Hom, vers Dinéault, dont certains qui me fournissent, d'ailleurs. Ils étaient assez inquiets par ces manœuvres qui de toute façon auraient posé problème pour l'intégrité du site ".

Le spectacle sans les problèmes ?

" Globalement, c'est plutôt une bonne nouvelle, surtout que les manœuvres [des avions, ndlr] passeront quand même au-dessus du Ménez-Hom, donc ça attirera du monde pour prendre des photos " note Pierre Le Droff. En somme, le public, mais pas les désagréments. Carton plein ?