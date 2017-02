Pas d'immeuble, finalement, dans le vieux village de Maubec

Machine arrière, à Maubec, sur le projet de construction d'un immeuble de trois étages, dans le vieux village. Ce projet a finalement été retiré. Il n'était pas abouti administrativement, et surtout il avait soulevé un vent de contestation dans le village.

"Sauvons notre vieux village du Luberon de la spéculation immobilière !" C'est le message qui circulait depuis Noël sur les réseaux sociaux. Les habitants de Maubec se sont mobilisés contre un projet de construction d'un petit immeuble de trois étages, dans le vieux village. Une pétition a été lancée, elle a recueillie au total 550 signature - soit un quart des habitants de la commune.

Six logements prévus

Le dossier était porté par un promoteur privé, et prévoyait l'aménagement de six logements. Mais sous la pression, et parce qu'il n'était pas complètement abouti d'un point de vue administratif, le projet a été retiré.

"Il correspondait pourtant aux exigences du plan d'urbanisme", souligne Patrick Cohen, le responsable du service Architecture et Patrimoine du Parc du Luberon :

C'est vrai que le promoteur est allé au maximum de la hauteur et de l'emprise au sol autorisées par les documents d'urbanisme. Mais il n'est pas allé au-delà. Ceci dit, je peux comprendre l'émoi des riverains face à ce type de construction (P. Cohen)

Pour l'architecte, le promoteur doit revoir sa copie.

Le maire de Maubec, Frédéric Massip, est, lui, un peu déçu. Il estime que le projet aurait permis de dynamiser la commune :

Les six logements prévus auraient permis d'accueillir des familles avec enfants. C'était bon pour le village, c'était bon pour l'école (F. Massip)

Le maire recommande aux riverains inquiets de venir en mairie, et de consulter les plans du projet. "Le bâtiment était conçu pour s'intégrer dans l'environnement, affirme le maire. Et je rappelle qu'avant, c'était un bâtiment à étages qui s'élevait à cet endroit."

En tout cas, le projet initial est abandonné. Le propriétaire de la parcelle ne s'est pas encore manifesté. La municipalité ne sait donc pas quelle décision sera prise par la suite. Les habitants, signataires de la pétition, précisent qu'ils resteront "vigilants et exigeants".