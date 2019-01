Pas de bus scolaires dans le nord de la Meurthe-et-Moselle ce vendredi matin

Lorraine, France

Les transports scolaires sont suspendus jusqu'à ce vendredi 1 er février, midi, dans le nord de la Meurthe-et-Moselle. L'arrêté du préfet précise que le secteur concerné est situé au nord d'une ligne Dampvitoux/Chambey-Bussières.

Le département reste placé en vigilance météo jaune neige-verglas, en raison de nouvelles prévisions de chutes de neige. La préfecture indique dans un communiqué que "l'ensemble des gestionnaires de voiries sont pré-alertés et se tiennent prêts à intervenir pour le traitement des routes si nécessaire." Elle indique encore avoir "informé l'ensemble des maires du département et les services de l’État compétents qui suivent l'évolution de la situation."

Autres restrictions à cause de la neige, les camions de plus de 3,5 tonnes n'ont pas le droit de doubler ni de dépasser les 80 km/h sur les routes nationales et les autoroutes depuis ce jeudi 21h en Meurthe-et-Moselle, en Meuse, la Moselle , Bas-Rhin, dans les Ardennes et la Marne .