De la neige est attendue dans le Gard rhôdanien. Les bus de ville et scolaires ne circulent pas, par arrêté préfectoral.

Villeneuve-lès-Avignon, France

Le préfet du Gard a interdit la circulation des transports scolaires dans plusieurs secteurs du département, et particulièrement le Gard rhôdanien.

Le Gard a été placé en vigilance orange neige et verglas, comme l'Enclave des papes (et la Drôme). Dans le Gard, on attend jusqu'à 10 cm en plaine.

Vigilance météo Orange neige verglas à compter du lundi 5 février à 4 heures sur une partie du Gard

Infos sur https://t.co/bPwIS3Y3Mppic.twitter.com/KyUDT6PysI — Préfet du Gard (@Prefet30) February 4, 2018

Les bus des TCRA sont aussi concernés, scolaires ou non. "Les lignes 5, 15, 16, 19, 40, les services scolaires et primaires desservant les établissements scolaires gardois" ne circulent pas ce lundi. _"_Seul le service allobus fonctionne."

"Sur Roquemaure, Pujaut et Sauveterre, les lignes Edgard ne circuleront pas non plus".

#infoTCRA arrêté préfectoral dans le #gard demain : Les lignes TCRA 5, 15, 16, 19, 40 (+ les lignes scolaires et primaires) ne circulent pas. les lignes edgard desservant Roquemaure Sauveterre et Pujaut ne circulent pas. Info sur https://t.co/Ww42QWVMfW — TCRA (@reseau_tcra) February 4, 2018

Les poids-lourds de plus de 7,5 tonnes n'ont pas le droit non plus de circuler sur les routes du Gard au moins jusqu'à midi.