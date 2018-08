Lorraine, France

La Meurthe-et-Moselle et les Vosges passent en vigilance orange canicule à partir de ce jeudi 2 août à 12h. Météo France prévoit ces prochains jours des températures au dessus des 30 degrés pendant plusieurs jours.

Dans un communiqué, la préfecture à Nancy justifie la mise en place de ce niveau 3 pour répondre au niveau de vigilance de Météo France , "lorsque l'on observe trois jours consécutifs de températures maximales supérieures à 34 degrés et des températures nocturnes qui ne descendent pas en dessous de 18 degrés".

Ce plan d'alerte de niveau 3 permet de mettre en place des actions de prévention, indique encore la préfecture. Les mairies sont alertées, elles sont invitées à contacter les personnes inscrites au registre des personnes vulnérables.

Le rappel des principales recommandations en cas de fortes chaleurs : maintenir son logement frais, boire régulièrement et fréquemment de l'eau sans attendre d'avoir soif, se rafraîchir et se mouiller le corps, si possible passer plusieurs heures par jour dans un lieu frais, ne pas sortir aux heures les plus chaudes, éviter les efforts physiques intenses, rester en contact avec son entourage.

Pour répondre à toutes vos questions, une plateforme téléphonique est en place Information Canicule au 0800 06 66 66, appel gratuit depuis un poste fixe, ou composez les secours au 112 ou 15.