Paul Marquis, prévisionniste météo : "Ne vous attendez pas à un joli mois de mai en Provence"

Des gelées en Provence fin avril, un début mai bien morose. Au cœur du printemps, le temps à Marseille et en Provence n'est vraiment pas terrible. Peut-on enfin espérer de belles journées ? Paul Marquis, prévisionniste de lamétéodu13 était notre invité ce vendredi matin.

France Bleu Provence : Il y a quelques semaines, on pensait presque que l'été était déjà là, mais c'est plutôt l'automne depuis plusieurs jours ! Il est passé où, le "joli mois de mai" ?

Paul Marquis : Il n'est pas encore là ! La météo, c'est souvent de l'alternance. Le temps maussade de ces dernières semaines, c'est un phénomène de compensation. Après un hiver beau et doux, l'air froid et humide est arrivé en masse, ce qui est assez inhabituel en cette saison.

FBP : Quel temps prévoyez-vous pour ce pont du 8 mai ?

PM : Mitigé ! Samedi sera pluvieux voire orageux dans les Bouches-du-Rhône et le Var. Dimanche, retour du soleil et du temps sec, mais avec du mistral et des températures qui ne décollent toujours pas : entre 8 et 11 degrés le matin et entre 18 et 20 degrés l'après-midi. Lundi 8 mai, très belle journée : toujours du soleil et un mistral en baisse.

FBP : Et vous avez une idée pour le reste du mois de mai ?

PM : Le temps ne devrait pas être terrible dans les prochaines semaines, peut-être même tout le mois de mai : une alternance de journées agréables et d'épisodes pluvieux voire orageux.

FBP : Et les températures vont-elles enfin être de saison ?

PM : Elles vont remonter la semaine prochaine, mais elles resteront toujours inférieures aux températures habituelles d'un mois de mai.

FBP : Rassurez-nous : l'été sera beau et chaud à Marseille et en Provence ?

PM : Il y aura forcément des journées bien chaudes heureusement. Mais hélas, les premières tendances donnent un été 2017 plutôt humide en Méditerranée. Ça devrait être globalement plus maussade que l'été dernier où il a fait très beau avec souvent du vent.