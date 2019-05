Pavillon bleu : 37 communes et 21 ports d’Occitanie labellisés en 2019

Le palmarès des Pavillons bleus 2019 a été publié ce mercredi 22 mai. En France, 395 plages et 107 ports de plaisance sur 188 communes sont labellisés pour leur gestion de l'eau, des déchets et de l'environnement. Découvrez les communes et ports concernés dans la région Occitanie.

Occitanie, France

L'édition 2019 du label Pavillon bleu a été dévoilée ce mercredi. En Occitanie, elle distingue un nouveau port, celui de Carcassonne (Aude) et deux nouvelles communes, Castéra-Verduzan (Gers) et Rivières (Tarn). La région se classe à la première place en nombre de communes labellisées : 37 communes et 21 ports. Créé en 1985, ce label symbolise l'engagement des communes pour leur action en faveur de l'environnement et récompense chaque année les collectivités et ports de plaisance qui misent sur la qualité de l'eau, la gestion des déchets et du site.

Plages labellisées

Aude

Fleury d’Aude : Les Cabanes de Fleury, Saint-Pierre-La-Mer

: Les Cabanes de Fleury, Saint-Pierre-La-Mer Gruissan : Grazel, Les Chalets, Mateille-Ayguades

: Grazel, Les Chalets, Mateille-Ayguades Leucate : La Franqui (Presqu’île), Leucate Plage (Presqu’île), Naturistes (Port Leucate), Le Kyklos, Copacabana (Port Leucate)

: La Franqui (Presqu’île), Leucate Plage (Presqu’île), Naturistes (Port Leucate), Le Kyklos, Copacabana (Port Leucate) Narbonne-Plage : plage du Centre, plage des Karantes, plage du Languedoc, plage du Créneau Naturel

: plage du Centre, plage des Karantes, plage du Languedoc, plage du Créneau Naturel Port-la-Nouvelle : plage du front de mer

.

Aveyron

Salles-Curan : plage des Vernhes 1, plage des Vernhes 2

.

Gard

Le-Grau-du-Roi : Le Boucanet, Rive Droite, Rive Gauche, Port Camargue nord, Port Camargue Sud, Pointe de l’Espiguette.

.

Haute-Garonne

Montréjeau : lac Montréjeau

.

Gers

Castéra-Verduzan : base de loisirs (NOUVEAU)

.

Hérault

Agde : Grau d’Agde / Saint Vincent, La Tamarissière, Le Môle, Les Battuts, Plage Naturiste, Richelieu, Rochelongue, La Roquille, La Plagette

: Grau d’Agde / Saint Vincent, La Tamarissière, Le Môle, Les Battuts, Plage Naturiste, Richelieu, Rochelongue, La Roquille, La Plagette Clermont-l’Hérault : Lac du Salagou - plage du camping

: Lac du Salagou - plage du camping Frontignan-La Peyrade : l’entrée, le Port, la Bergerie, les Aresquiers, le Grau

: l’entrée, le Port, la Bergerie, les Aresquiers, le Grau La Grande-Motte : Grand Travers, plage Echirolles, plage du Couchant / Rose des Sables, Saint Clair / Point Zéro

: Grand Travers, plage Echirolles, plage du Couchant / Rose des Sables, Saint Clair / Point Zéro Marseillan : plage d’honneur, Robinson

: plage d’honneur, Robinson Mauguio Carnon : Carnon Centre, Carnon / Degrasse, Carnon l’Avranche (De Grasse/Suffren), Carnon les Dunes (secteur grand travers)

: Carnon Centre, Carnon / Degrasse, Carnon l’Avranche (De Grasse/Suffren), Carnon les Dunes (secteur grand travers) Palavas-les-Flots : Rive Gauche - Le Grec, Rive Droite - Saint Pierre, Rive Gauche - St Maurice, Rive Gauche - St Roch, Rive Droite - L’Albatros

: Rive Gauche - Le Grec, Rive Droite - Saint Pierre, Rive Gauche - St Maurice, Rive Gauche - St Roch, Rive Droite - L’Albatros Portiragnes : La Redoute (Blockhaus), Le Bosquet

: La Redoute (Blockhaus), Le Bosquet Sérignan : Sérignan Plage

: Sérignan Plage Sète : 3 Digues, Castellas, Lazaret, plage de la Baleine, plage de la Fontaine, plage du Lido

: 3 Digues, Castellas, Lazaret, plage de la Baleine, plage de la Fontaine, plage du Lido Valras-Plage : Casino, De Gaulle, Les Mouettes, Poste de secours central

: Casino, De Gaulle, Les Mouettes, Poste de secours central Vias : Farinette

: Farinette Villeneuve-lès-Maguelone : Plage du Pilou, Plage du Prévost

.

Lot

Montcuq-en-Quercy-Blanc : plage de Saint-Sernin

.

Lozère

Villefort : Lac de Villefort

.

Pyrénées-Orientales

Argelès-sur-Mer : plage Centre-Pins, plage de la Marenda-Tamariguer, plage du Racou, Plage Sud

: plage Centre-Pins, plage de la Marenda-Tamariguer, plage du Racou, Plage Sud Banyuls-sur-Mer : plage centrale

: plage centrale Canet-en-Roussillon : plage du Sardinal (Nord du port), plage du Roussillon, plage Centrale, plage du Grand Large, plage de la Marenda, plage du Mar Estang

: plage du Sardinal (Nord du port), plage du Roussillon, plage Centrale, plage du Grand Large, plage de la Marenda, plage du Mar Estang Port Barcarès : plage du Lydia, plage Digue Sud du Port, plage du village

: plage du Lydia, plage Digue Sud du Port, plage du village Port-Vendres : plage Bernardi, plage de l’Usine

: plage Bernardi, plage de l’Usine Saint-Cyprien : plage de l’Art PS1, plage de l’Art PS2, plage du Port, plage des Capellans, plage de la Lagune

: plage de l’Art PS1, plage de l’Art PS2, plage du Port, plage des Capellans, plage de la Lagune Sainte-Marie-La-Mer : plage du camping municipal, plage du 4e Epi, plage du 3e Epi, plage du 2e Epi, plage du 1er Epi, plage Centrale

: plage du camping municipal, plage du 4e Epi, plage du 3e Epi, plage du 2e Epi, plage du 1er Epi, plage Centrale Torreilles : plage Centre, plage Nord, plage Sud

.

Tarn

Rivières : Aiguelèze (NOUVEAU)

Trebas-les-Bains : base de loisirs de Trébas

.

Tarn-et-Garonne

Laguépie : bord du Viaur

: bord du Viaur Molières : lac Plage Sable

: lac Plage Sable Monclar-de-Quercy : lac Plage coté Toboggan

.

Ports labellisés

Aude

Port de Carcassonne (NOUVEAU)

Port de Castelnaudary

Port de Leucate

Port de plaisance de Gruissan

Port de plaisance de Narbonne

.

Gard

Port de Bellegarde

Port Camargue du Grau-du-Roi

.

Haute-Garonne

Port Saint-Sauveur de Toulouse

.

Hérault

Port de Bouzigues

Port de La Grande-Motte

Port de Marseillan Plage

Port de Marseillan Ville

Port de Palavas-les-Flots

Port de plaisance de Carnon

Port de plaisance de Frontignan

Port de plaisance du Cap d’Agde

Port départemental Vendres en Domitienne

.

Pyrénées-Orientales

Port Saint-Ange-du-Barcarès

Port de plaisance de Port-Vendres

Port d’Argelès-sur-Mer

Port de plaisance de Saint-Cyprien

.