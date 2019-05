Pavillon Bleu 2019 : de nouvelles communes de Loire-Atlantique et Vendée labellisées

Le label européen des plages et ports de plaisance récompense cette année 188 communes pour leur gestion de l'eau, des déchets, et leur sensibilisation à l'environnement. En Loire-Atlantique et en Vendée, cinq nouveaux sites obtiennent le Pavillon Bleu.