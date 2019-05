Pavillon bleu : 29 communes et 31 ports de PACA labellisés en 2019

Le palmarès de l'édition 2019 des Pavillons bleus a été dévoilé ce mercredi. 395 plages et 107 ports de plaisance, sur 188 communes, sont labellisés en France pour la qualité de l'eau et la bonne gestion des déchets. Découvrez les communes concernées dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Provence-Alpes-Côte d'Azur, France

En PACA, le palmarès 2019 du label Pavillon bleu distingue quatre nouveaux ports, celui de Garavan, le Vieux Port de Menton et le port de Marina Baie des Anges (Alpes-Maritimes), le port de Sainte-Maxime (Var) et une nouvelle commune, Vallauris (Alpes-Maritimes). La région est à la première place en nombre total de sites labellisés : 29 communes et 31 ports. Créé en 1985, le drapeau bleu symbolise l'engagement pour le développement durable et la protection de l'environnement. Le palmarès des Pavillons bleus récompense chaque année les collectivités et ports de plaisance qui misent sur la qualité de l'eau et la gestion des déchets.

Plages labellisées

Alpes-de-Haute-Provence

Ubaye - Serre-Ponçon : plage de Saint Vincent les Forts

.

Hautes-Alpes

Chorges : plage des Trémouilles

: plage des Trémouilles Crots : Chanterenne

: Chanterenne Embrun : plage Nord

: plage Nord Rousset : Bois Vieux

: Bois Vieux Sauze-du-Lac : Port Saint-Pierre (plage)

: Port Saint-Pierre (plage) Savines-le-Lac : Savin’Plage, plage de la Combette

.

Alpes-Maritimes

Antibes : Les Groules, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Antibesles-Pins Est, Antibes-les-Pins Ouest, Garoupe Ouest, La Salis, Marineland, Fort Carré

: Les Groules, Fontonne Est, Fontonne Ouest, Antibesles-Pins Est, Antibes-les-Pins Ouest, Garoupe Ouest, La Salis, Marineland, Fort Carré Cannes : Bijou, Chantiers navals, Trou (Roubine), Font de Veyre, Gazagnaire, Gare Marchandises, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Midi, Moure Rouge, Rochers de la Bocca, Riou (Plage de la Nadine), Saint Georges, Sud Aviation

: Bijou, Chantiers navals, Trou (Roubine), Font de Veyre, Gazagnaire, Gare Marchandises, Ile Sainte Marguerite Est, Ile Sainte Marguerite Ouest, Midi, Moure Rouge, Rochers de la Bocca, Riou (Plage de la Nadine), Saint Georges, Sud Aviation Mandelieu-La Napoule : plage du Sable d’Or

: plage du Sable d’Or Nice : Carras, Centenaire, Coco Beach, Magnan, Saint-Hélène

Vallauris : Midi (NOUVEAU)

.

Bouches-du-Rhône

Cassis : Bestouan, Grande Mer

: Bestouan, Grande Mer Fos-sur-Mer : Cavaou, Grande Plage

: Cavaou, Grande Plage Marignane : Jaï nord

: Jaï nord Port-de-Bouc : Bottai

: Bottai Sausset-les-Pins : Corniche

.

Var

Hyères : Ayguade, Almanarre Nord, La Bergerie, Les Salins

: Ayguade, Almanarre Nord, La Bergerie, Les Salins La Croix-Valmer : Gigaro, La Douane Le Débarquement

: Gigaro, La Douane Le Débarquement La Londe-les-Maures : l’Argentière, Miramar, Tamaris

: l’Argentière, Miramar, Tamaris La-Seyne-sur-Mer : Sablettes, Sablettes Saint Elme

: Sablettes, Sablettes Saint Elme Le Lavandou : Aiguebelle, Anglade, Cavalière, la Fossette, Lavandou ville, Pramousquier, Saint Clair

: Aiguebelle, Anglade, Cavalière, la Fossette, Lavandou ville, Pramousquier, Saint Clair Le Pradet : Les Bonnettes, La Garonne, Le Monaco, Les Oursinières

: Les Bonnettes, La Garonne, Le Monaco, Les Oursinières Rayol - Canadel-sur-Mer : Canadel, Plage Pramousquier Est, Rayol

: Canadel, Plage Pramousquier Est, Rayol Saint-Cyr-sur-Mer : La Madrague, Les Lecques Saint Come Ouest

: La Madrague, Les Lecques Saint Come Ouest Saint-Mandrier-sur-Mer : La Coudoulière, La Vieille, Saint-Asile, Touring Club, Le Canon

: La Coudoulière, La Vieille, Saint-Asile, Touring Club, Le Canon Sainte-Maxime : Garonnette, La Croisette, La Nartelle, Centre-ville

: Garonnette, La Croisette, La Nartelle, Centre-ville Six-Fours-Les-Plages : Bonnegrace Kennedy, Bonnegrace Centre poste de secours, Le Cros, La Coudouliere, Les Roches Brunes

: Bonnegrace Kennedy, Bonnegrace Centre poste de secours, Le Cros, La Coudouliere, Les Roches Brunes Toulon : Mistral, Plage des Pins, Plage du Lido, Plage de la Source

.

Ports labellisés

Alpes-Maritimes

Port Camille Rayon du Golfe-Juan

Port de Garavan (NOUVEAU)

Port de La Napoule

Port de Marina Baie des Anges (NOUVEAU)

Port de plaisance de Cap d’Ail

Port Pierre Canto

Port Vauban

Vieux Port de Menton (NOUVEAU)

.

Bouches-du-Rhône

Calanque de Port Miou

CNTL de Marseille

Port de plaisance de Port-de-Bouc (NOUVEAU)

Port de plaisance de Port-Saint-Louis-du-Rhône

Port départemental de Cassis GTC

Port Napoléon

Port Saint-Gervais de Fos-sur-Mer

Société Nautique de Marseille

.

Var

Nouveau Port des Lecques

Port de Bormes-les-Mimosas

Port de La Coudoulière

Port de La Madrague

Port de plaisance de Bandol

Port de plaisance de Santa Lucia

Port de plaisance les Marines de Cogolin

Port de plaisance Saint-Pierre des Embiez

Port de Sainte-Maxime (NOUVEAU)

Port du Lavandou

Port Fréjus

Port Saint-Pierre de Hyères-les-Palmiers

Port San Peïre des Issambres

Ports de La Londe

Saint-Raphaël Vieux Port

Vieux Port des Lecques de Saint-Cyr-sur-Mer

.