Pays Arédien : les mines d'or les minent

Depuis janvier 2017 et un permis de recherche d'or accordé à une société, des habitants s'inquiètent du retour des mines dans le sud de la Haute-Vienne. Après la manifestation du 7 octobre, l'association Stop Mines 87 et la Confédération Paysanne espèrent mobiliser tout le pays Arédien.

Deux cents manifestants, une quinzaine de tracteurs, mais aussi des voitures, des vélos ou des rollers. L'opération escargot s'est faite remarquée et entendre samedi 7 octobre entre Saint-Priest-Ligoure et Saint-Yrieix. Cela tombe bien, c'était le but :

Notre belle nature ne peut pas être gaspillée à l'infini. Quand les gens vont se réveiller, ce sera trop tard !" - Nico, expatriée allemande venue s'installer dans la "belle campagne" de Saint-Yrieix.

Le collectif Stop Mines 87 et la Confédération Paysanne organisaient leur première manifestation de cette envergure. Ils espèrent mettre la pression sur la préfecture et la société Cordier Mines. Surtout, les manifestants donnaient de la voix pour faire connaître leurs revendications aux habitants des communes concernées et à leurs élus.

Pour le moment tous les conseils municipaux qui se sont prononcés l'ont fait défavorablement. Seul le maire de Saint-Yrieix, Daniel Boisserie, a fait savoir dans la presse qu'il était favorable aux recherches d'or". Julien Losfeld, porte-parole de Stop Mines 87.

Contre la pollution et le sacrifice des terres agricoles

"Pour chaque mine d'or", rappelle le collectif contre les mines d'or, "il y a une usine de cyanuration qui traite le minerai". Ces usines rejettent de l'arsenic, du plomb, ou encore du cyanure dans les eaux. Une pollution qui fait peur aux manifestants sans parler des éventuelles expropriations de fermes à venir. Le jeu n'en vaut pas la chandelle pour Julien Losfeld. Le porte-parole du collectif assure que "85% de l'or qu'on trouvera ici sera transformé en lingots qui dormiront dans les banques".

Stop Mines 87 faisait donc sa rentrée et promet plusieurs autres manifestations à venir.

► À lire aussi sur le sujet : La recherche de mines d'or reprend en Haute-Vienne