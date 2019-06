Pays Basque : Bidart inaugure la voie verte de l'Uhabia

Après dix mois de travaux, le nouveau cheminement doux partagé par les piétons et les cyclistes a été présenté ce dimanche au public. Une route de six kilomètres qui relie la plage de l'Uhabia à la Technopole Izarbel. L'objectif est de proposer aux Bidartar une alternative à la voiture.

Promouvoir les mobilités douces. Tel est l'ambition de la ville de Bidart en initiant en 2013 un projet comme la voie verte de l'Uhabia. Ce chemin de six kilomètres est dédié exclusivement aux piétons et aux cyclistes. Il relie l'estuaire au moulin de Bassilour, de là, une piste réservée aux vélos continue jusqu'à la Technopole Izarbel. Le tout pour relier l'Ouest de la commune à l'Est.

Afin de montrer le résultat final de cette route partagée aux Bidartar, la municipalité l'a inaugurée, ce dimanche 30 juin, en proposant plusieurs animations : un pique-nique géant, un marché gourmand, des spectacles, des concert etc....

Pour réaliser ce projet, il aura fallu dix mois de travaux, de septembre à juin et l’investissement de deux millions d'euros de la part de l'Europe, l'Etat, le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine, le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et la Communauté d'agglomération Pays Basque.

Le tracé de la voie verte - ville de Bidart

