Pays Basque : Bidart trouve sa voie

Une voie verte est en cours d'achèvement à Bidart. Les travaux ont débuté en septembre. Ils s'achèveront en juin. Il s'agit d'un chemin de six kilomètres uniquement réservé aux piétons et aux cyclistes. Une révolution dans cette commune dominée jusqu'à présent par le "tout voiture".

Pays Basque, France

Jusqu'à présent, la commune avait construit son développement à partir de son littoral. Tout était dirigé vers l'océan. Au printemps prochain, les touristes et les habitants de Bidart découvriront une nouvelle facette de ce territoire. La voie verte est construite le long de la rivière de l'Ouhabia. Certaines parties de ce paysage tournant le dos à l'océan étaient jusqu'à présent inaccessibles. En partant de l'estuaire de l'Ouhabia, on peut atteindre le moulin de Bassilour. Depuis Bassilour, on atteint la zone d'Izarbel.

Les premiers utilisateurs du chemin © Radio France - Jacques Pons

Un travail de Kéops pour Bidart

A partir du printemps prochain les travaux de jardinage s'achèveront. Un Kéops pour Bidart ! Plus de 900 arbres plantés (333 arbres et 462 arbustes). 90 plantations de vivaces et de plantes grimpantes. Ce n'est pas tout ! Le long des six kilomètres de voie six passerelles ont été construites. Sur les zones humides du parcours 735 mètres carrés de platelage en bois sont installés. Ces plateaux préservent les zones fragiles.

Une partie de la voie verte près du mur à gauche © Radio France - Jacques Pons

La voie verte est constituée dans sa partie supérieure de liant pouzzolanique (roche volcanique) et sous cette couche, des matériaux recyclés issus de chantiers. Une spécificité de la société Goyetche de Bidart.

L'un des ouvrages de la voie verte construit sur l'Ouhabia © Radio France - Jacques Pons

La voie verte constitue désormais une colonne vertébrale à partir de laquelle ont pourra atteindre tous les quartiers de Bidart. Autre enjeu stratégique de cette voie verte : elle permet d'atteindre 4000 emplacements de camping ! Autrement dit, les occupants pourront se rendre à la plage sans emprunter leurs voiture. Pour qui a vécu les encombrements estivaux de Bidart, l'amorce d'une solution allant vers moins d'automobiles est un baume !

Le trajet de la voie verte à Bidart - ville de Bidart

Ça va bouleverser la vie des bidartars — Marc Bérard, premier adjoint à l'urbanisme, au cadre de vie et au developpement durable

Marc Bérard, premier adjoint au maire de Bidart Copier

Sur les 6 kilomètres de voie verte, seulement 300 mètres seront "partagés" avec les voitures le long de la route d'Ahetze (D655) à l'approche d'Izarbel.

De gauche à droite, Marc Bérard, Emmanuel Alzuri et Sandrine Derville © Radio France - Jacques Pons

Pour les Bidartars, c'est un enjeu majeur — Emmanuel Alzuri, maire de Bidart

Pour le maire de Bidart, cette voie verte est un avantage "un enjeu majeur" pour les habitants de sa commune et les touristes.

Le maire de Bidart, Emmanuel Alzuri Copier

Bidart, un exemple à suivre — la vice-présidente de la Région Nouvelle-Aquitaine en charge du Tourisme Sandrine Derville

"C'est une alternative claire à la voiture. Quelqu'un qui habite Bidart et qui travaille dans la zone Izarbel pourra s'y rendre directement à vélo". "Bidart est en train de prendre le virage des mobilités douces". "Un beau résultat" pour Sandrine Derville.

Sandrine Derville, vice présidente du conseil régional en charge du tourisme Copier

Un septième ouvrage à l'étude

Le chantier n'est pas totalement achevé. Un dernier ouvrage, sous le pont de l'Avenue d'Espagne (l'ancienne nationale 10), est à l'étude. Il s'agit d'un passage adapté aux vélos situé sous la nationale 10 afin d'atteindre directement la plage de l'Ouhabia.

Un nouveau passage sous la nationale 10 est à l'étude pour une circulation plus facile pour les bicyclettes et les piétons © Radio France - Jacques Pons

La réalisation de cette voie verte devrait coûter 2 millions d'euros. Le financement est assuré par l'Europe (FEDER) (350 000 €), l'Etat, le Conseil régional de Nouvelle Aquitaine (320 000 €), le conseil départemental des Pyrénées Atlantiques et l'Agglomération Pays Basque (via le Syndicat des Mobilités).