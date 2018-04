Après de longs mois de pluies et de ciel gris, le soleil a enfin inondé le Pays basque. Ce mardi marque le véritable début du printemps avec des températures estivales. En pleine période de vacances scolaires il y avait du monde sur les plages de la Côte basque.

Pays Basque, France

Il devait arriver un jour. Après un hiver bien trop long et bien trop froid, le printemps a pris ses quartiers au Pays basque. En pleine vacances scolaires il y avait donc du monde sur les plages. A Biarritz bien sûr mais aussi à Anglet où les touristes comme les habitants de la commune ont le temps d'aller bronzer sur le sable et de se livrer à quelques commentaires sur le retour du roi soleil: " ça respire la joie de vivre, dès que le soleil est là on regarde l’océan autrement, c'est très agréable. " pouvait-on entendre entre les serviettes de plage.

Un hiver rigoureux

Comme un peu partout en France, le Pays basque a vécu un hiver particulièrement rigoureux avec de longs mois de pluies, de ciel gris, de neige et de températures anormalement basses. Alors l'arrivée du ciel bleu et de la chaleur sont vécus comme une délivrance. Ce mardi le mercure a dépassé les 25 degrés.