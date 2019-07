Pays Basque: le lac d'Iraty a disparu!

Avec le programme européen POCTEFA, le châlet de Cize est devenu l'etxola et abrite un espace restauration et un centre de découverte du fromage. La commission syndicale de Cize a aussi réaménagé le plateau et vidé le lac artificel

Iraty-Cize, Mendive, France

Si vous montez sur le plateau d'Iraty-Cize, vous serez peut-être surpris par le changements. Le lac artificiel créé dans les années 60 a disparu, la commission a décidé de remettre le plateau dans son état naturel d'origine et le ruisseau Iraty a retrouvé son cours. Le secrétaire de la commission syndicale, Jean-Bernard Oillarburu explique que "_on a revu tout l'extérieur, notamment l'aire des camping-car_, on ne veut pas que les gens qui viennent à ce plateau, voient une collection de camping-car. Il y a aussi eu du travail sur l'ancien lac, -il faut dire l'ancien, puisqu'on l'a enlevé- il y avait trop de problèmes à le maintenir. On a refait le plateau à l'ancienne en se basant sur des photos des années 40".

Le plateau d'Iraty a retrouvé son aspect d'origine © Radio France - Bixente Vrignon

Jean-Bernard Oillarburu: "On mène le rpogramme européen POCTEFA avec la Soule et les vallées navarraises"

Le chalet de Cize est devenu l'etxola

Par ailleurs, le "chalet de Cize" est devenu l' Etxola. La partie restauration est plus développée et le centre d'interprétation a été revu de fond en comble. On y trouve une cabane de berger, un film qui présente le pastoralisme mais aussi un vrai affinoir. Gabirel Boulestin est à l'accueil, il reconnait que "les gens sont un peu surpris, quand ils cherchent le chalet de Cize, ils le trouve plus, ils sont un peu inquiets", mais il a juste était refait de fond en comble avec une vraie cave d'affinage.

Le châlet de Cize refait à neuf s'appelle désormais l'etxola © Radio France - Bixente Vrignon

Gabriel Boulestin: "Il y a toujours le dépôt-vente des bergers transhumants au chalet"

La transhumance indispensable

Une cave qui servira d'outil de travail à trois bergers, dont Ellande Etxepareborde. Il vient de s'installer avec sa compagne, dans une ferme à Ahaxe, mais il transhumera 6 mois par an à Iraty, avec l'intention de fabriquer un maximum de fromage de montagne. Iraty est indispensable à son activité, cela lui permet de doubler la surface de pâturage de ses 150 brebis.

Ellande Etxepareborde transhume 6 mois dans l'année © Radio France - Bixente Vrignon

Ellande Etxepareborde: "On va profiter du développement du plateau d'Iraty avec ce saloir collectif"

La restructuration de l'etxola a coûté un peu plus de 260.000€ financé en grande partie par des fonds européens via le programme POCTEFA. La "renaturation" du lac pour retrouver le ruisseau à l'état naturel, 230.000€. Le pastoralisme reste l'activité principale d'Iraty Cize. Sur 17.000 hectares elle accueille chaque année 60.000 ovins, 3.500 bovins, et 750 chevaux. 400 éleveurs y louent des terres et il existe 150 kaiolar (cabanes pour les bergers), mais une centaine seulement est occupée.

Borturatzea urrundik ere aktibitate nagusia

17.000 hektara badira Garaziko mendi elkarteak kudeaturik eta Irati Sorhoko gunea parte bat baizik ez da. POCTEFA Europako programarekin eramaiten den berrantolaketa ez da Garaziko eremuan mugatzen, baizik eta hedatzen Xibero, eta Nafarroko Aezkoa eta Zaraitzuko haranetara. Xedea da Irati gehiago baliatzea; laborantxa aktibitate nagusi bezala mantenduz.

Gazte berri batzuk erabakitzen dute borturatzea © Radio France - Bixente Vrignon

Jean-Bernard Oillarburu: "erabaki dugu lehen baino gehiago gasna eta artzaingoa erdian"

