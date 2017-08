Pays Basque : pas de vacances pour le tri !

"Pas de vacances pour le tri", c'est le nom d'une opération d'information lancée cet été par Bil Ta Garbi. Le syndicat en charge des déchets au Pays Basque s’intéresse aux vacanciers. Ce sont les ambassadeurs du tri qui passent dans les lieux touristiques pour expliquer les subtilités du tri local.

Durant l'été les ambassadeurs du tri vous informent. Vous les voyez dans les campings mais aussi dans d'autres points touristique du Pays Basque. Car ici, le traitement des déchets est stratégique. En juillet et aout la population du Pays Basque effectue un bond colossal passant de 300 000 habitants en temps normal à 2 millions 500 000 personnes.

Les ambassadrices du tri en pleine action au camping Ur-Heguia de Cambo © Radio France - Jacques Pons

Les déchets au Pays Basque : 595 kilos par habitants

Une charge non négligeable dans la "production" de déchets. Selon le syndicat des déchets Bil Ta Garbi, durant la période estivale, la quantité de déchets à traiter grimpe de 30 à 50% ! Aujourd'hui, le pays basque traite un peu plus de 165 700 tonnes de déchets, ceux des ménages, des artisans et les déchetteries confondues. Soit, 595 kilos par habitants. Leur valorisation ne cesse d'augmenter d'année en année afin d'éviter l'enfouissement ou l'incinération.

Ne pas mélanger les pots de yaourt avec les bouteilles

Il est donc important que les nombreux vacanciers de l'été n'abandonnent pas les gestes écologiques. Les ambassadeurs du tri les informent qu'au Pays Basque on ne mélange pas les bouteilles plastiques avec les pots de yaourt. Les pots doivent aller dans les poubelles ou sacs de couleur noire. Les autres plastiques (bouteilles d'eau ou d'huile) seront jetés dans les sacs jaunes.

Au pays Basque on ne mélange pas tous les plastiques selon Lydia Darden, ambassadrice du tri Copier

Une visite des ambassadrices du tri au camping Ur-Heguia de Cambo

Une visite au camping Ur-Heguia de Cambo Copier

Trier à tous les niveaux