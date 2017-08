Pays basque : plusieurs plages fermées à la baignade

Attention, plusieurs plages du Pays basque sont fermées à la baignade ce jeudi, à cause de la mauvaise qualité des eaux.

Le soleil a beau reprendre le dessus, vous ne pourrez pas en profiter ce jeudi sur certaines plages du littoral basque. Comme depuis le début de la semaine, plusieurs plages sont fermées à la baignade. Ceci est dû aux orages qui déversent des trombes d'eau en fin d'après-midi et/ou en soirée ces derniers jours. Des averses qui gonflent l'Adour, des pluies qui ruissellent et altèrent la qualité des eaux de baignade.

Drapeaux rouges donc encore ce jeudi après-midi : sur les plage de La Barre et des Cavaliers à Anglet; sur les plages de l'Uhabia et Parlementia à Bidart; Parlementia à Guéthary, ainsi que sur toutes les 2 plages de Ciboure ; les 3 plages d'Hendaye , et La Grande plage, la Plage sud et Erromardie à Saint-Jean-de-Luz.

Pour tout savoir en temps réel, c'est ici.