Pays Basque : touche pas à la Rhune !

"Larrun ez hunki, stop !", autrement dit en français, "La Rhune, pas touche !". Ce samedi matin, une trentaine de personnes appartenant à plusieurs associations environnementales ont manifesté sous la pluie leur opposition au projet d'aménagement porté par le conseil départemental.

Sous un ciel de plomb plusieurs dizaines d'écologistes ont bravé la pluie fine et insistante ce samedi matin pour dire non au projet de rénovation et d'aménagement du site de la Rhune. Ils ne veulent pas de la copie présentée en juin dernier par le président du conseil départemental Jean-Jacques Lasserre. Pour ce collectif d'associations, le CADE, Auñamendi, Ideki etc ce projet du département est un parc d'attractions. Pour ces amoureux de la randonnée et de la nature la Rhune va devenir une foire.

Les manifestants à mi-parcours vers le sommet de la Rhune © Radio France - Jacques Pons

La Rhune : première attraction touristique des Pyrénées Atlantiques

A lui seul, le petit train de la Rhune a attiré l'an dernier 364 029 passagers ! Sans compter les randonneurs, les adeptes du trail (course en montagne). La montagne basque attire un monde fou pas toujours conscient de la fragilité des zones à traverser avant d'atteindre le sommet et profiter d'un panorama exceptionnel. La zone est protégée. Pourtant, le conseil départemental des PA et l'EPSA, l’établissement public des stations d'altitude (propriétaire du petit train) propose d'ici 2021 de "rationaliser" toute la zone pour mieux accueillir les visiteurs.

Philippe Lacarra, Rafael Valdivielso et Ellande Alfaro, organisateurs de la manifestation sur les flancs de la Rhune © Radio France - Jacques Pons

Ils veulent créer un parc d'attractions ! — Rafael Valdivielso (association Auñamendi)

Il y a trop de monde sur la Rhune ! — Philippe Lacarra, association Ideki Ascain

Projet de la Rhune : Nicolas Hulot est alerté

Plus de places de stationnement au niveau de la petite gare du col de saint Ignace et au sommet l'aménagement, notamment, d'une passerelle spectaculaire autour du site. Les opposants ne comprennent pas cette folie constructive. Ils l'ont fait savoir dernièrement au ministre Nicolas Hulot et comptent rencontrer le président du département Jean-Jacques Lasserre. Les députés du Pays Basque sont également avisés. En manifestant samedi matin sur les pentes de la Rhune ils ont franchi un cap pour affirmer une nette opposition au projet départemental tel qu'il est aujourd'hui.

