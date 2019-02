Pays basque : un mois de février deux fois plus ensoleillé que la moyenne

Avec 182 heures de soleil ce mois-ci contre 104 en moyenne en février, le Pays basque atteint des records d'ensoleillement. Les maximales ne sont pas loin non plus des plus hauts chiffres enregistrés.

Pyrénées-Atlantiques, France

Comme un air de printemps et même d’été en plein cœur de l’hiver. Météo France a relevé jusqu'à 28 degrés autour de Saint-Palais, 26.7 à Saint-Jean Pied de Port, 25.5 entre Bayonne, Anglet et Biarritz, et 24,4 degrés à Ciboure.

"Ce n'est pas le record absolu sur la côte basque, avec 29 degrés de moyenne relevés en 1960", explique Olivier Kesslich, prévisionniste au centre météorologique de Biarritz. "Ce qui est surtout marquant, ce sont les différences de température importante entre des journées exceptionnellement chaudes et des nuits très fraîches".

En revanche, des records d'ensoleillement ont été battus sur le Pays basque. Le soleil a brillé plus de 182 heures dans le ciel sur tout le mois de février 2019, contre 104 en moyenne.

Pourquoi a-t-on autant de soleil sur ce mois de février ? Explications de Olivier Kesslich, prévisionniste Copier

Alors pourquoi ? "L'anticyclone stagne depuis 15 jours sur l'Europe centrale et qui occasionne une alimentation sud. On est sur la façade ouest ce qui favorise l'arrivée de l'air doux du Sud, donc d'Espagne et du nord de l'Afrique et non pas des descentes d'air froid venues du Nord." Résultat : là où il doit faire beau, il fait mauvais et vice-versa. "Cette année en Grèce il neige, comme en Amérique Centrale, parce que ces zones sont du mauvais côté de l'anticyclone". Des chiffres qui devraient encore plus importants une fois les deux derniers jours de février passés.