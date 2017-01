Pays Basque : une entreprise inondée à Uhart-Cize

Vers 8h30 ce lundi 17 janvier, la Nive est sortie de son lit à Uhart-Cize. En quelques minutes, l'entreprise de transport Etcheverry-Hariscain avait 80 cm d'eau dans son entrepôt et ses bureaux. C'est la 2ème fois en 2 ans. Les gérants dénoncent l'inaction des autorités.

Béatrice Harijuria, co-gérante des Transports Etcheverry-Hariscain, a reconnu le grondement de la rivière. Le même que le 4 juillet 2014 lors de la pluie centennale qui avait causé des milliers de dégâts au Pays Basque. Ce lundi matin, la Nive a de nouveau débordé à l'entrée d'Uhart-Cize. Cette fois, Béatrice - avec l'aide de proches et de voisins - a eu le temps de sauver les véhicules et les ordinateurs avant que l'eau n'envahisse les bureaux et l'entrepôt de sa société qui compte 26 salariés.

Vincent Hariscain, co-gérant des Transports Etcheverry-Hariscain, devant la Nive sortie de son lit © Radio France - Oihana Larzabal

Deuxième inondation en deux ans

L'entreprise avait déjà été victime d'inondation le 4 juillet 2014. 300 000€ de dégâts dont elle a peine à se relever.

"On pense qu'à un moment donné, il y a des manquements au niveau de l'entretien du cours d'eau ou des choses à faire pour ne pas que ça se reproduise" - Vincent Hariscain, co-gérant de l'entreprise sinistrée à Uhart-Cize

"On ne nous laisse pas curer le lit de la rivière" - explique le maire d'Uhart-Cize, Jean San Pedro.