Pays de la Loire : la pollution de l'air responsable de 2530 décès prématurés l'an dernier

La pollution aux particules fines a causé la mort prématurée de 2.530 personnes dans les Pays de la Loire estime Santé publique France dans un rapport publié en juin 2016. Et le seuil d'information au public comme les alertes ne sont qu'un système face à la dangerosité du phénomène.

La pollution aux particules fines a causé la mort prématurée de 2.530 personnes chez des personnes fragiles dans les Pays de la Loire estime Santé publique France dans un rapport publié en juin 2016. La région parisienne a connu un pic en décembre puis en janvier, entraînant même le passage à la circulation alternée, mais le phénomène a également touché fortement la Vallée de l'Arve, en Savoie, la ville de Grenoble, le sud-est de la France ainsi que les Hauts-de-France et la Haute-Normandie... Et en Sarthe ? Depuis 2012, le département a connu six alertes. Et les jours où la qualité de l'air est "médiocre" sont également relativement nombreux selon les années, comme le montre Air Pays de la Loire qui mesure la qualité de l'air grâce à des stations implantées au Mans (p.42-43). Ces jours de pollution, les personnes sensibles sont appelées à limiter leur activité physique et leurs sorties. Mais nous sommes tous concernés, car il n'y a pas d'effet de seuil, explique l'organisme de mesure. Les particules fines s'attaquent à notre organisme, quelque soit leur nombre.

Les personnes déjà touchées par une maladie respiratoire plus sensible

A l'hôpital du Mans, le chef du services maladies respiratoires prévient : il est difficile de discerner l'effet exact de la pollution dans les affections respiratoires. "La plus grande pollution c'est le tabac, rappelle le docteur François Goupil. Je le rappelle car on est très sollicité lors des pics de pollution, mais il faut bien comprendre qu'on a même du mal à répondre sur l'effet exact de la pollution sur la santé parce qu'on a tellement de fumeurs en France qu'on a du mal dans nos études scientifiques à ressortir le facteur pollution par rapport au facteur tabac qui est énorme". Il reconnaît néanmoins qu'il y a de plus en plus d'enfants asthmatiques. Et lors des épisodes de pollution, les personnes déjà affectées par une maladie respiratoires chroniques peuvent voir leur état s'aggraver. Mais la pollution de l'air reste pour lui "un facteur parmi d'autres bien plus importants, de cette aggravation".

L'impact de la "pollution de fond"

Géraud Guibert entend les réserves du praticien mais souligne l'évolution de la société sur le sujet : "oui, le tabac est un problème de santé majeur. Mais la pollution le devient également.". Et si la qualité de l'air s'est globalement améliorée en France, il n'en reste pas moins que la pollution ambiante - celle de tous les jours - pose aussi question. Le conseiller municipal de Mulsanne trouve ainsi paradoxal qu'en France "on s'interroge lors des pics de pollution. Et on ne s'interroge pas sur le volume de pollution de fond qui peut exister toute l'année. Quand vous voyez les courbes sur la Sarthe, qui n'ont rien à voir avec celle de la région parisienne, mais qui continuent à exister, des conséquences sanitaires qui ne peuvent qu'exister" continue le président de la Fabrique écologique. Il s'inquiète par exemple des personnes résidant en bordure de la rocade au Mans ou le long d'axes routiers très fréquentés dans le reste du département. L'homme politique voit deux pistes d'amélioration : la réduction des voitures consommant des carburants fossiles et la rénovation des chauffages au bois, gros émetteurs de particules fines. L'amélioration continue de la qualité de l'air ces trente prochaines années nous accorderait en moyenne entre 1 an et dix-huit mois de plus d'espérance de vie, estime Santé publique France.