Paysages du Ventoux : Qu'aimez-vous, que changeriez vous ?

Un questionnaire en ligne permet de vous exprimer sur les paysages du Ventoux.

Que pensez-vous des paysages du Ventoux ? Et si vous aviez une baguette magique, à quoi ressemblerait votre cadre de vie rêvé ? Le syndicat mixte d’aménagement et d’équipement du mont Ventoux vous pose la question, sur internet, jusqu'au 30 mars.

C’est un formulaire en ligne, avec une vingtaine de questions pour sonder votre vécu, votre avis sur les paysages du Ventoux.

Plan paysage Ventoux - Capture d'écran

Parmi les questions : Quels sont pour vous les lieux les plus incontournables ? Ceux que vous préférez garder secrets ? On vous propose aussi d’observer des photos de paysages de nature, de ville, et on vous pose la question : qu’est-ce que vous aimez ? Qu’est-ce qui vous déplaît ?

Et enfin : dans vos rêves les plus fous, à quoi ressemblerait votre cadre de vie aux abords du Ventoux ? Les données recueillies à l’issue de cette consultation devront servir à définir des priorités pour l’élaboration des politiques publiques dans 57 communes qui portent ce plan paysage Ventoux.