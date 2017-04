Le vélo-mixeur de la Banque alimentaire du Bas-Rhin : pédaler pour lutter contre le gaspillage

L'entreprise Veolia offre un vélo-mixeur à la Banque alimentaire du Bas-Rhin. Il doit permettre de lutter contre le gaspillage alimentaire de façon ludique.

Veolia a offert un vélo mixeur à la Banque Alimentaire du Bas-Rhin. Il a été inauguré ce jeudi à la Banque alimentaire, rue de la Plaine des Bouchers à Strasbourg.

Il s'agit d'un vélo construit à partir de matériaux recyclés qui mixe des fruits ou des légumes destinés à être jetés ou qui ne sont plus de la première fraîcheur. Le pédalier est relié au mixeur et la force motrice le fait fonctionner. Après quelques bons coups de pédales, on peut savourer un jus de fruits ou une soupe. Un vélo mixeur fonctionne déjà depuis plusieurs mois à la Banque alimentaire de Nancy.

En France, 10 millions de tonnes d'aliments sont gaspillés chaque année

"Pour la Banque alimentaire c'est un moyen de sensibiliser les gens au gaspillage alimentaire et au fait qu'on puisse récupérer des fruits et des légumes pour en faire quelque chose de bon" explique Coralie Tijou, déléguée générale de la Banque Alimentaire.

En France, dix millions de tonnes d'aliments sont gaspillés chaque année. Dans le Bas-Rhin, la Banque alimentaire récupère tous les ans 2.200 tonnes de produits qui sinon auraient été jetés pour les redistribuer.

Le vélo-mixeur est un outil notamment tourné vers les jeunes et les enfants. Anaïs Girard, en service civique au conseil départemental du Bas-Rhin, intervient dans les écoles pour sensibiliser les enfants au gaspillage alimentaire. "Il y a un aspect ludique avec le vélo mixeur qui peut attirer la curiosité des enfants. On peut aussi montrer que par le sport on peut sauver des aliments." Les jeunes utilisateurs pourront savoir la distance qu'ils ont parcourue et le nombre d'aliments sauvés grâce à un compteur kilométrique placé sur le guidon du vélo.