Perigueux : coup de chaud sur Mimos

Périgueux, France

Ce sont pas moins de 140 spectacles in et off qui sont programmés à compter de ce mardi et jusqu'au 27 juillet. Ors cette 37ème édition bénéficie de conditions météos exceptionnelles, peut-être un peu trop! Il va faire jusqu'à 41 degrés. Dans ces cas-là, comment suivre des représentations de rue ou sur des places en plein soleil sans risquer l'insolation? Les organisateurs du festival Mimos maintiennent à ce jour tous les spectacles prévus mais adoptent quelques mesures de prévention. Des brumisateurs seront installés au lycée Bertran de Born, à l'école Lakanal, à la visitation, place du Coderc et de la Vertu. Des distributions de bouteilles auront lieu lors de certaines représentations. Des panneaux seront installés pour signaliser au public les points d'eau les plus proches.