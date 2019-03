Périgueux : plus de mille personnes rassemblées pour l'avenir de la planète

L'appel était général et les périgourdins ont répondu en nombre sous différentes bannières mais avec un même objectif, dénoncer la gravité de la situation et agir pour la planète

Périgueux, Périgueux, Dordogne, France

Ils étaient entre mille et mille deux cents selon les manifestants à défiler dans les rues de Périgueux ce samedi 15 mars pour " la marche du siècle". Dans les rues, des militants de partis politiques, Europe Ecologie les verts bien sûr mais aussi la France Insoumise, le Parti communiste, le parti socialiste, das syndicats comme la CGT, la FSU , des associations , quelques gilets jaunes, des jeunes qui ont à nouveau battu le pavé pour leur avenir

Manifestation pour le climat dans les rues de Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

; Mais malgré les divergences, tous ont le même message à faire passer. Il faut agir vite. La mobilisation est au rendez vousmais ça ne suffit pas suffi à rassurer Philippe, venu de Sarlat pour défiler "ce qui serait rassurant c'est que des mesures soient prises pour arrêter la montée des températures . Pour le moment on a pas vu de vrais résultats, on a pas vu de décisions. On a eu beaucoup de discours. Depuis celui de Chirac " la maison brûle et on regarde ailleurs" rien n'a changé et ça continue à monter donc il n'y a que la pression populaire et sociale massive qui pourra faire quelque chose.

Manifestation pour lutter contre le réchauffement climatique dans les rues de Périgueux © Radio France - Valérie Déjean

Les manifestants ont traversé le marché de Périgueux sous les commentaires encourageants des périgourdins venus faire leurs courses. Les jeunes ils ont raison, c'est leur avenir il faut faire quelque chose pour cette planète .On est tous concernés estime Elisabeth. Même discours et même compréhension pour Patricia sur le pas de porte de son établissement place de la Clautre. Je suis complètement solidaire, je suis dans cette démarche depuis assez longtemps. Il faut absolument se mobiliser et je suis hyper contente parce qu'il y a énormément de monde !

Défilé dans la bonne humeur et en famille pour protéger la planète © Radio France - Valérie Déjean

La manifestation s'est terminée dans le calme avec un rassemblement place Francheville.