Perpignan, France

La municipalité de Perpignan a fait abattre, lundi 26 février, deux palmiers situés sur la place Arago. L'objectif : lutter contre le charançon, un insecte destructeur qui s'attaque à ces arbres depuis maintenant 10 ans. Le charançon pond ses œufs dans les feuilles du palmier et les larves attaquent ensuite le cœur de l'arbre. Celui-ci risque alors de tomber, ce qui justifie souvent l'abattage des palmiers. La lutte contre ce parasite se poursuit mais la Ville peine à l'éradiquer.

Autour de la place Arago, l'alignement parfait de palmiers pour rejoindre le Castillet n'existe plus. Une entreprise spécialisée a tronçonné et dessouché deux de ces arbres, avant de reboucher les trous. Plusieurs autres arbres ont quant à eux perdu leurs feuilles, ôtées pour tenter de freiner la ponte des œufs. La scène est un crève-cœur pour les passants : "Je trouve ça dommage parce que c'est joli !", se désole Béatrice, qui vit dans les Pyrénées-Orientales depuis 30 ans. "On ne peut pas se passer des palmiers ici, c'est comme le Canigou, c'est la fierté ! Mais si ça doit représenter un danger pour les gens, c'est sûr qu'il vaut mieux les abattre !"

200 palmiers traités à Perpignan

Pour Christian, si la sécurité doit être une priorité, l'abattage doit cependant rester l'ultime recours. "Abattre un arbre, c'est un peu comme jeter un livre ! On devrait essayer de ne pas en arriver là", déplore celui qui vit à Perpignan depuis 70 ans. Il estime que la Ville doit "replanter avec des arbres qui sont plus vivaces". Le diagnostic est partagé par Camille Otéro, gérant du café Vienne, situé sur la place Arago. Replanter la même espèce de palmiers ? "C'est peine perdue ! Dans deux ans, ça va être pareil." Il affirme que l'insecte devient résistant aux traitement expérimentés. "Il faudrait trouver une autre essence d'arbre (...), un traitement qui fonctionne ou mettre des palmiers que ce papillon n'attaque pas." Il cite l'exemple des Washingtonia robusta, plantés sur l'avenue du général de Gaulle. "Si on replante des Phoenix canariensis, on est mal barrés." Sur les 4 000 palmiers de Perpignan, 200 sont actuellement traités pour tenter de les conserver.