Pessac, ville sans plastique dès 2020

Touillettes, pailles, et verres en plastique jetables seront bannis de Pessac, près de Bordeaux, d'ici 2020. Une initiative environnementale qui évite également des risques sur la santé.

Dans les cantines de Pessac, bientôt plus de barquettes en plastique.

Bordeaux, France

"Le plastique c'est fantastique", la rengaine est désormais bien dépassée. Aujourd'hui, les villes se mettent plutôt à l'ère du sans plastique. C'est le cas de Pessac, près de Bordeaux, où la mairie a décidé de bannir le plastique jetable. Les touillettes, pailles, verres, couverts et assiettes en plastique à usage unique seront interdits à la vente dès 2020. Ils disparaîtront également de tous les services municipaux, restaurants et cantines scolaires.

Cette décision, Frank Raynal, maire de Pessac, l'a prise il y a trois semaines avec l'aval du conseil municipal. Une réaction épidermique suite au récent report à un an de l'interdiction au niveau national. Le 30 janvier 2019 Sénat a en effet décidé de repousser l'interdiction au 1e janvier 2021, au lieu de 2020.

Une mesure importante sur les plans environnemental et sanitaire

L'idée est de réduire le coût environnemental de la ville, pour Franck Raynal. "Dans le plastique, le coût qu'on n'intègre jamais, c'est celui de la pollution du produit". Une charge pour la société puisqu'il faut recycler, mais aussi soigner les effets néfastes qu'il cause. Alors qu'à l'achat, le prix d'un matériau type bambou ou cellulose, est plus élevé mais il reflète le prix de sa production et de son traitement, ensuite.

Zéro plastique d'ici 2020, l'initiative est saluée par Magali Della Suda, parent d'élèves et secrétaire nationale du collectif "cantines sans plastique". Pour des raisons écologiques et de santé publique.

"Ces ustensiles jetables en plastique ont pour inconvénients quand ils sont chauffés, de relarguer un certain nombre de molécules nocives, par exemple des perturbateurs endocriniens. — Magali Della Suda

"L'utilisation des assiettes lavables et réutilisables aussi, même non chauffées, le simple fait de manger dedans, de découper des aliments, de les laver, les abîme ce qui favorise la migration de ses particules.", ajoute-t-elle.

L'enjeu maintenant, selon elle, c’est de remplacer tous ces ustensiles en plastique par un matériau inoffensif. La cellulose, par exemple, est un faux ami : un plastique naturel pourtant bien nocif. Lui préférer l'inox, le verre ou la céramique.

Dans un premier temps, la mairie va devoir se débarrasser de ses stocks et acheter du matériel réutilisable. C'est donc en 2020 que Pessac passera définitivement au "zéro plastique".