Drôme, France

On mesure et on réglemente en France la présence des pesticides dans l'eau, mais rien en matière de pollution de l'air. C'est pour pallier ce manque que la France lance ce lundi une grande étude sur un an pour tester la présence de 82 pesticides sur 50 sites de France métropolitaine et d'Outre-Mer.

Une zone test à Loriol

Les sites sont choisis selon des caractéristiques bien précises : en zone d'arboriculture comme à Loriol dans la Drôme. Le second site en Rhône-Alpes, c'est à Villefranche-sur-Saone à proximité du vignoble du Beaujolais. D'autres sites sont situés en zone d'élevage, en zone céréalière ou encore en milieu urbain.

Une étude nationale

Jusque-là il y avait des initiatives locales comme c'est le cas en Auvergne-Rhône-Alpes. Depuis 10 ans, l'organisme qui mesure la qualité de l'air procède à des études sur les pesticides dans l'air. Sur le site de Clermont-Ferrand, on note même une baisse sur cette période. Mais au niveau national en l'absence de toute réglementation, il n'y avait aucun financement. L'étude va durer un an. Elle est menée par ATMO France, l'organisme qui mesure la qualité de l'air dans le pays, l''ANSES, l'agence nationale de sécurité sanitaire et l'INERIS, l'institut national de l'environnement industriel et des risques.