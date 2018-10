Le gouvernement suspend jusqu'à fin janvier l'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant du métam-sodium, un pesticide utilisé notamment par les producteurs de mâche et pointé du doigt à la suite d'intoxications.

"L'utilisation des produits phytopharmaceutiques contenant la substance active métam ou métam-sodium est suspendue jusqu'au 31 janvier 2019", indique un arrêté pris jeudi par le gouvernement et publié vendredi au Journal officiel.

Le métam-sodium est un pesticide utilisé notamment par les producteurs de mâche et pointé du doigt à la suite d'intoxications. Plus de 70 personnes ont été touchées en octobre dans le Maine-et-Loire. En Loire-Atlantique, département qui en achète le plus en France, la préfète avait demandé mardi dernier le contrôle des 200 exploitations maraîchères.

Matthieu Orphelin, député En Marche du Maine et Loire et conseiller régional des Pays de la Loire a salué "une sage décision compte tenu des récents incidents graves" sur son compte Twitter.

Important: suspension nationale du #métamsodium, en attendant travaux @Anses_fr, publiée au JO ce matin. Une sage décision compte tenu des récents incidents graves. Accompagnons les utilisateurs dans le déploiement des alternatives. #santé#agriculture#alimentationpic.twitter.com/7UiuZHGche — Matthieu ORPHELIN (@M_Orphelin) October 26, 2018

L'Agence nationale de sécurité sanitaire (Anses) réexamine actuellement l'autorisation de mise sur le marché des produits à base de métam-sodium et doit rendre sa copie d'ici la fin de l'année.

Jeudi, le recours à ces substances avait déjà été suspendu jusqu'au 31 décembre dans le seul département du Maine-et-Loire.