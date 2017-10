Pesticides "tueurs d'abeilles" : le gouvernement demande de nouvelles analyses sur les produits autorisés fin septembre

Le gouvernement a demandé ce vendredi à l'Anses d'examiner de nouvelles données concernant les deux pesticides autorisés fin septembre et accusés de tuer les abeilles par les défenseurs de l’environnent. Les autorisations de mise sur le marché pourraient être remises en question.

Le gouvernement a donné, ce vendredi, trois mois à l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, l'Anses, pour examiner de nouvelles données quant à l'autorisation de produits suspectés de tuer les abeilles.

Les autorisations de mise sur le marché pourraient être modifiées

Les ministres de l'Agriculture Stéphane Travert et de la Transition écologique Nicolas Hulot ont demandé à l'agence d'examiner des "données complémentaires" sur les deux pesticides autorisés fin septembre mais dénoncés par des ONG comme néfastes pour les abeilles. Les deux pesticides du laboratoire Dow Chemicals, Closer et Transform, contiennent du Sulfoxaflor, une substance suspectée de causer la mort des insectes pollinisateurs. Les deux ministres, "soucieux de l’état préoccupant des populations d'abeilles et autres pollinisateurs en France", ont demandé à l'Anses d’analyser "de façon prioritaire" des données complémentaires relatives aux risques du Sulfoxaflor. L'agence doit être "en capacité d’indiquer au gouvernement, dans les trois mois, si (ces nouvelles données) sont de nature à modifier les deux autorisations de mise sur le marché".

Une levée de boucliers des défenseurs de l'environnement

L'Anses, "agence dont l'expertise scientifique est indépendante, a délivré ces autorisations, dans le cadre de ses missions réglementaires, sur le fondement de l'autorisation délivrée au niveau européen en 2015", ont rappelé les ministres. Elle "a prévu des conditions et précautions d'emploi visant à minimiser les risques pour les abeilles". Cette décision de l'Anses d'autoriser ces deux nouveaux pesticides a suscité jeudi une levée de boucliers des défenseurs de l'environnement, qui ont appelé Nicolas Hulot à s'y opposer. Pour l'Union nationale de l'apiculture française (Unaf), les deux produits contiennent "un nouveau néonicotinoïde", ce qui va, selon elle, "vider de sa substance" l'interdiction des pesticides néonicotinoïdes, redoutables pour les abeilles, prévue en septembre 2018.