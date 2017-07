Petit train de la Rhune : le projet de transformation fait peur

Le grand projet d'aménagement de la Rhune, chiffré à 36 millions d'euros d'investissement, inquiète. Un collectif d'associations a écrit au Ministre de la transition écologique, Nicolas Hulot, pour dénoncer les impacts sur ce site classé. Une pétition a été lancée et des élus émettent des réserves.

Le Conseil Départemental 64 et l'Etablissement Public des Stations d'Altitude (E.P.S.A.) ont présenté le 7 juin dernier à la presse un vaste projet d'aménagement intitulé «La Rhune 2020» pour un coût estimé à 36 millions d'euros. L'objectif affiché est de facilité l'accessibilité au site le plus visité des Pyrénées-Atlantiques (364.029 passagers pour le petit train en 2016).

Mais des associations s'alarment de l'impact sur l'environnement dans cesite classé et en zone Natura 2000. Le collectif Larrun Patrimoine Commun, qui regroupe une quinzaine d'associations, et le CADE ont écrit à Nicolas Hulot, Ministre de la Transition écologique et solidaire, pour lui faire part de leurs inquiétudes.

La passerelle fait des étincelles

Principal point de friction dans le projet du CD64 et de l'EPSA : le projet de passerelle belvédère au sommet de la Rhune ! L'ouvrage suspendu partirait de la gare d'arrivée du petit train pour rejoindre le point culminant, en contournant les installations de TDF. La passerelle sur pylones remplacerait ainsi les actuelles 50 marches, et facilitera l'accès aux personnes à mobilité réduite, assurent les promoteurs, tout en augmentant le côté spectaculaire puisque ce grand belvédère sera "dans le vide, face à l'océan. On espère que clairement les usagers trouveront cela assez sensationnel" reconnait Thomas Zellner, responsable du projet d'aménagement au conseil départemental.

Le projet de passerelle suspendue (en marront) au sommet de la Rhune -

Thomas Zellner, responsable des projets d'aménagement au sein du conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, défend les atouts de la passerelle de la Rhune Copier

Pour les opposants, cette passerelle serait une verrue posée au sommet de la Rhune qui "va perdre son chapeau naturel", s'inquiète Rafael Valdivielso, membre de Larrun Patrimoine Commun. Le randonneur affirme également qu'elle entrainera la condamnation de la face nord-ouest et des chemins de randonnée existants. Il s'inquiète de l'impact sur l'environnement : "c'est un site classé, un site Natura 2000. Nous avons demandé l'intervention des services de l'Etat. A mon avis ça ne se fera pas cette passerelle, c'est insensé !"

Pour Rafael Valdivielso, les exploitants du petit train ne peuvent pas s'approprier le sommet de la Rhune au détriment des autres usagers Copier

Car pour le militant, outre l'esthétisme, c'est l'impact des travaux pour construire une passerelle sur 3 ou 4 pylones qui interroge : "les bulldozers qui vont passer pour faire les aménagements vont faire des dégâts". Quant aux effets sur les visiteurs, Rafael Valdivielso les met également en doute : "les gens montent là-haut pour la beauté, pour la nature, pourquoi leur donner de l'artificiel ?"

Vue de la baie de Saint-Jean-de-Luz depuis le sommet de la Rhune © Radio France - Thibault Vincent

Quant à l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite, "elle doit être améliorée, ça aurait dû être fait depuis longtemps" et le militant de Larrun Patrimoine Commun de proposer l'installation de tapis automatiques ou de pistes plus douces et pratiquables, mais pour lui l'argument ne tient pas la route en ce qui concerne la passerelle.

Les travaux de construction de la passerelle vont provoquer d'important dégâts sur un site classé, s'alarme Rafael Valdivielso Copier

La Rhune "ce n'est pas un parc d'attraction"

Autre crainte des associations opposées au projet «La Rhune 2020» : l'augmentation du nombre de passagers du petit train et donc de la fréquentation de la mythique montagne basque. «Deux trains de plus (4 aujourd'hui, ndlr) c'est l'intention d'envoyer plus de monde. Quel type de tourisme l'on veut ? Un tourisme de masse ou un tourisme de qualité ? Ce n'est pas un parc d'attraction» lance Jean-Luc Mendiazabal. Ce membre de l'association Ideki Ascain, milite pour une restriction du nombre de visiteurs en pleine saison estivale

A la haute saison les petits trains se suivent à flanc de montagne pour acheminer les visiteurs au sommet de la Rhune © Radio France - Thibault Vincent

Philippe Lacara, également membre de cette association sise au pied de la Rhune met en garde contre ce projet «démesuré qui vise à augmenter la fréquentation alors que la Rhune est surfréquentée (...) Il y a déjà beaucoup de piétinement, d'érosion dans les sentiers, le haut est déjà très piétiné»

Philippe Lacara, de l'association Ideki Ascain, met en garde contre le risque d'érosion accru de la Rhune en cas d'augmentation de la fréquentation Copier

Une crainte que partage Jean-Louis Fournier. Le maire d'Ascain, l'une des 3 communes sur le territoire desquelles se trouve La Rhune avec Sare et Urrugne, se dit favorable à un certain nombre d'aménagements améliorant l'accessibilité du site et la sécurité des usagers. Mais l'élu, dont la commune ne touche qu'une faible redevance du petit train situé sur Sare, émet des réserves :

Je suis favorable à condition que cela amène quelque chose à notre village. Je suis favorable aux transformations qui semblent indispensables, en particulier l'aménagement de parkings supplémentaires et la réfection de la voie ferrée. Après je suis contre le fait que ces aménagements amènent une foule encore plus considérable au sommet de la Rhune. Ce n'est pas un club Mickey, c'est fleuron pour nous qu'il ne faut pas dénaturer.

Jean-Louis Fournier, le maire d'Ascain, soutien certains aspects du projet "La Rhune 2020" met ne veut pas qu'elle se transforme en "club Mickey" Copier

Le Département doit revoir sa copie

Les opposants se disent également favorables à ces aménagements notamment pour le confort des visiteurs et le désengorgement du col de Saint-Ignace et des abords de la gare de départ du petit train. Pas de levée de boucliers conte le projet d'augmentation des places de stationnement avec de nouveaux parkings, en l'état. Et si besoin, le maire d'Ascain se dit prêt à accueillir un parking relais sur le terrain de l'ancien camping.

L'actuel configuration de la Gare de départ du petit train (à droite) et le projet de transformation avec un nouveau parking en haut à gauche et la piétonisation (en jaune) qui coupe la route du col -

Larrun Patrimoine Commun demande donc au Département de revoir sa copie, et se dit prêt, dans le cas contraire, à mener une «3e bataille de la Rhune» après 1978 (projet de route goudronnée à péage depuis Sare) et 1996 (projet de la municipalité d'Ascain)

Une pétition contre le projet "la Rhune 2020", lancée sur internet par le groupe Team Rhuners, avait déjà recueilli plus de 1800 signatures en 4 semaines.