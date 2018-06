Vous changerez certainement vos habitudes si vous pensiez bien faire en abandonnant vos peaux de banane en pleine nature, lors de vos randonnées. Contrairement aux apparences, la peau de banane est loin de se décomposer en quelques heures ou quelques jours. Le processus est beaucoup plus long : jusqu'à 10 mois.

"Qu'elle soit bio ou pas bio, ça met beaucoup de temps, parce que c'est une peau, une chapelure, très fibreuse. Et surtout, on n'a pas les insectes de son pays d'origine ici. Des insectes aptes à la manger et la décomposer rapidement." Thibault Rameau, écogarde saisonnier dans le parc des Calanques