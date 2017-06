Phénomène météorologique rare : un nuage aux couleurs de l'arc en ciel dans le Loiret

Phénomène météorologique étonnant, un nuage aux couleurs de l'arc en ciel s'est manifesté le week-end dernier dans le ciel du Loiret. Pour Météo France qui a pu consulter nos photos, cela résulte de la diffraction de la lumière par des cristaux de glace.

Jacqueline est une auditrice de France Bleu Orléans. Elle habite Orléans et dimanche dernier, elle était en week-end chez des amis à Montliard, un petit village du Loiret. Au moment du repas, vers 13 heures, tous ont aperçu depuis la véranda " un gros nuage très coloré, du rouge, du orange, du jaune, mais cela s'effilait" explique Jacqueline, "et cela devenait bleu et vert." "Le nuage s'est allongé dans le ciel au fil des minutes, on avait l'impression d'une rivière qui coulait. C'était étrange, cela a duré une dizaine de minutes avant que les couleurs ne s'estompent." Jacqueline a eu le chance de contempler ce phénomène rare en France dans le ciel du Loiret et a donc voulu savoir ce que c'était. Elle nous a apporté ses photos.

C'est rare de voir ce phénomène de nuage irisé aussi nettement - Météo France

"C'est un phénomène physique connu, mais c'est vraiment rare qu'il soit vu aussi nettement" explique Didier Labat de Météo France à Bourges, "on est plusieurs observateurs au centre de Bourges et cela ne nous était pas encore arrivé de voir ce phénomène dans un nuage aussi petit."

Une auditrice de France Bleu Orléans a eu la chance de contempler un phénomène météorologique relativement rare © Radio France - Jacqueline Agnez

Didier Labat explique le phénomène : "C'est comme si on avait un arc en ciel, non pas dans un nuage à averses, un cumulo-nimbus mais dans un plus petit fragment de nuage qui est très élevé, un cirrus. C'est la diffraction de la lumière dans les cristaux de glace à l'intérieur du nuage."