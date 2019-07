Philippe Saurel présente le Manifeste de Montpellier pour une ville écologique et humaniste

Après avoir déclaré l'urgence climatique, le maire de Montpellier a présenté ce mercredi un Manifeste pour une ville écologique et humaniste. 30 engagements destinés à ceux qui construisent et aménagent la ville. L'opposition municipale doute de la sincérité de son engagement.

Montpellier, France

Dans son programme pour les élections municipales en 2014, Phlippe Saurel écrivait : " le temps est venu d'opérer une transition mobilisant les ressources renouvelables de la ville..." preuve dit-il que_"mon engagement pour l'écologie n'est pas nouveau"_.

Saurel vraiment écolo?

Cette fibre écolo, ses opposants en doutent. Dans un communiqué, Mickaël Delafosse président du groupe d'opposition municipal " La Gauche pour Montpellier" et Président de Destins Montpelliérains dénonce "la communication outrancière et insincère" du maire de Montpellier pour l'urgence climatique.

"Depuis cinq ans on a reculé sur les politiques écologistes. _On a jamais autant bétonné que depuis que Philippe Saurel est à la tête de la ville_. Ce manifeste, c'est de la com , de l'enfumage" ajoute Manu Raynaud porte parole d'EELV à Montpellier. Philippe Saurel s'est d'ailleurs trahi dit-il lors du dernier conseil de Métropole "en conseillant à un élu de Castelnau-le-Lez d'adopter une déclaration sur l'urgence climatique pour gagner des voix".

Manu Raymanud porte parole EELV à Montpellier Copier

"Mon engagement pour l'écologie n'est pas nouveau" Philippe Saurel maire de Montpellier Copier

Des engagements concrets

"A partir du guide AURA publié lorsque j'étais adjoint à l'urbanisme en 2011, la ville a pu poser les bases de la transition écologique" explique Philippe Saurel mais "il faut aujourd'hui faire un pas de plus pour adapter la ville à l'urgence climatique". C'est le sens de ce Manifeste de Montpellier pour une ville écologique et humaniste qui reprend les 17 objectifs de développement durable de l'ONU. Il se décline en cinq grandes ambitions.

-une ville de santé et de bien être -une ville décarbonnée et économe -une ville solidaire et partagée -une ville nature et acclimatée -une ville citoyenne

Le manifeste compile trente engagements sur le bien vivre ensemble , les mobilités douces, l'agro-écologie, la qualité de l'air etc. Il ne s'adresse pas aux habitants mais à ceux qui aménagent et construisent la ville et qui devront s'y plier "ce guide permettra de donner des notes aux projets proposés par les promoteurs, des notes qui serviront à les départager" précise Philippe Saurel.

Le Manifeste de Montpellier c'est quoi ? Réponse de Philippe Saurel Copier

"Ce manifeste répond à la demande locale et planétaire" conclu le maire de Montpellier, fier de voir que l'ONU dans son agenda 2030 sur les objectifs de développement durable cite Montpellier en exemple.