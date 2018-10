Le 11 octobre 2018 à 20H00 une meute de loups comprenant 13 individus distincts a été photographiée dans l'est de la Drôme par des appareils photos mis en place par la Fédération des Chasseurs.

Drôme, France

Une meute de treize loups dans l'est de la Drôme, c'est du jamais vu. Habituellement, les meutes sont plutôt composées de cinq à six loups. C'est un piège photographique de la fédération de chasse de la Drôme qui a pris cette série de photos ( à une demie seconde d’écart ) le 11 octobre dernier. Plusieurs photos sur lesquelles on peut dénombrer treize voire quatorze loups.

Photos transmises aux autorités

Ces photos ont été prises dans le cadre d'une étude justement sur la présence du loup, à la demande de la région Auvergne Rhône Alpes. Les clichés de cette meute hors norme vont être envoyés aux spécialistes de l'Office Nationale de la Chasse et de la Faune Sauvage, dans le département.